Негласная война Новака с болельщиками Надаля и Федерера.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, прокомментировал решение сыграть на американских турнирах после рестарта сезона.

«Я решил приехать не потому, что Рафа отказался. Но если это то, что люди хотят услышать... Несколько месяцев назад я решил выступить на US Open, потому что действительно хотел возобновить игру на харде, где чувствую себя наиболее комфортно. Это покрытие, на котором я добиваюсь наибольшего успеха. Я люблю играть на US Open.

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Но я не был уверен на 100 процентов, что приеду, пока не были определены и прояснены определенные моменты – возвращение в Европу без карантина и так далее. За неделю до приземления в Нью-Йорке я был близок к тому, чтобы отказаться – сомневался, играть или нет, потому что все было непредсказуемо. Обсуждалось очень много разных деталей.

Для меня решающим и фундаментальным моментом стало освобождение от карантина после возвращения в Европу, чтобы мы могли участвовать в турнирах в Риме или Китцбюэле», – цитирует 33-летнего Джоковича Yahoo.

Перенесенный в Нью-Йорк «Мастерс» в Цинциннати стартует 22 августа. 31 числа начнется US Open.

Джокович начнет выступление на «Мастерсе» со второго круга.

Нисикори снялся с Цинциннати из-за COVID-19 и контактировал с другими игроками. До US Open 15 дней

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