Стефанос Циципас, ATP Марсель
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Дерзкие слова от победителя Итогового турнира.
Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас прокомментировал отсутствие на US Open теннисных легенд – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
«Конечно, в их отсутствие шансов на успех становится больше. Это хороший шанс проявить себя и наконец почувствовать, что большое внимание приковано не только к ним. Еще я получу чуть более высокий номер посева.
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Не могу ответить, чем руководствовались Роджер и Рафа. Знаю, что у Федерера травма. У Надаля веских причин нет, но наверняка есть желание хорошо выступить на «Ролан Гаррос». Их отсутствие мотивирует меня еще сильнее, а в игровом плане я чувствую себя очень хорошо. Противостояние с Джоковичем – серьезный вызов, но думать об очном матче пока рано», – цитирует 22-летнего Циципаса SDNA.
- На стартовавшем «Мастерсе» в Нью-Йорке Циципас начнет борьбу со второго круга матчем против Кевина Андерсона.
- US Open стартует 31 августа, грек будет четвертым сеяным.
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