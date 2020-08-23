Дерзкие слова от победителя Итогового турнира.

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас прокомментировал отсутствие на US Open теннисных легенд – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Конечно, в их отсутствие шансов на успех становится больше. Это хороший шанс проявить себя и наконец почувствовать, что большое внимание приковано не только к ним. Еще я получу чуть более высокий номер посева.

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Не могу ответить, чем руководствовались Роджер и Рафа. Знаю, что у Федерера травма. У Надаля веских причин нет, но наверняка есть желание хорошо выступить на «Ролан Гаррос». Их отсутствие мотивирует меня еще сильнее, а в игровом плане я чувствую себя очень хорошо. Противостояние с Джоковичем – серьезный вызов, но думать об очном матче пока рано», – цитирует 22-летнего Циципаса SDNA.

На стартовавшем «Мастерсе» в Нью-Йорке Циципас начнет борьбу со второго круга матчем против Кевина Андерсона.

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