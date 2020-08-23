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Джокович: «Повезло, что Надаль и Федерер не приедут? Это неуважительно к Медведеву и другим»

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Новак Джокович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
30 минут назад

Новак не считает себя фаворитом US Open.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что у него нет преимущества перед стартом US Open.

«Каждый турнир «Большого шлема» – это возможность взять титул, но я не единственный претендент. Было бы неуважительно к остальным теннисистам сказать, что мне повезло сыграть на турнире без Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Тим, Зверев, Циципас, Медведев так же сильны, как мы трое. Любой может выиграть, особенно после шести месяцев без практики, потому что мы не знаем, как будем себя чувствовать на корте», – приводит ответ Джоковича Tennis World USA.

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