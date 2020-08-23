Новак не считает себя фаворитом US Open.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что у него нет преимущества перед стартом US Open.

«Каждый турнир «Большого шлема» – это возможность взять титул, но я не единственный претендент. Было бы неуважительно к остальным теннисистам сказать, что мне повезло сыграть на турнире без Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Тим, Зверев, Циципас, Медведев так же сильны, как мы трое. Любой может выиграть, особенно после шести месяцев без практики, потому что мы не знаем, как будем себя чувствовать на корте», – приводит ответ Джоковича Tennis World USA.

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Действующий победитель турнира – Рафаэль Надаль.

В финале 2019 года испанец обыграл россиянина Даниила Медведева. Этим летом Рафа принял решение не лететь в Нью-Йорк.

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