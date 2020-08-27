Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов попали в половину австрийца Доминика Тима. В первом круге Медведев (третий сеяный) сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Рублев (10-й сеяный) – с французом Жереми Шарди. Первый соперник Хачанова (11-го сеяного) – итальянец Янник Синнер.