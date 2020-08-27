Состоялась жеребьевка US Open – теннисисты узнали соперников по первому кругу и сетку турнира.
Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов попали в половину австрийца Доминика Тима. В первом круге Медведев (третий сеяный) сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Рублев (10-й сеяный) – с французом Жереми Шарди. Первый соперник Хачанова (11-го сеяного) – итальянец Янник Синнер.
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Первая ракетка мира Джокович начнет турнир матчем против Дамира Джумхура, Тим сыграет против Хауме Мунара. Энди Маррей встретится с Йосихито Нисиокой.
- На турнире не выступит действующий победитель – Рафаэль Надаль, а также четвертая ракетка мира Роджер Федерер.
- На US Open-2019 Даниил Медведев дошел до финала и проиграл в пяти сетах.
- Также на турнире от России выступят Евгений Донской и Андрей Кузнецов.
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