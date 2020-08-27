Состоялась жеребьевка US Open – теннисисты узнали соперников по первому кругу и сетку турнира.

Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов попали в половину австрийца Доминика Тима. В первом круге Медведев (третий сеяный) сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Рублев (10-й сеяный) – с французом Жереми Шарди. Первый соперник Хачанова (11-го сеяного) – итальянец Янник Синнер.

US Open
Джокович: «Повезло, что Надаль и Федерер не приедут? Это неуважительно к Медведеву и другим»
23/08/2020 В 17:29

Первая ракетка мира Джокович начнет турнир матчем против Дамира Джумхура, Тим сыграет против Хауме Мунара. Энди Маррей встретится с Йосихито Нисиокой.

  • На турнире не выступит действующий победитель – Рафаэль Надаль, а также четвертая ракетка мира Роджер Федерер.
  • На US Open-2019 Даниил Медведев дошел до финала и проиграл в пяти сетах.
  • Также на турнире от России выступят Евгений Донской и Андрей Кузнецов.

С Adria Tour Джоковича вышло не очень… зато посмотри, в какой он космической форме

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

US Open
Циципас – о US Open: «Наконец почувствуем, что внимание приковано не только к Федереру и Надалю»
23/08/2020 В 09:20
US Open
Джокович: «Я приехал на US Open не потому, что Рафа отказался. Но если люди хотят услышать это...»
22/08/2020 В 11:35