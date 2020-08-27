Теннисистки узнали соперниц по первому кругу US Open и сетку американского мэйджора.
Первая ракетка России Екатерина Александрова сыграет с Ким Клийстерс – 37-летней бельгийкой, трехкратной победительницей турнира, которая получила уайлд-кард от организаторов. Александрова и Клийстерс попали в половину Софии Кенин, там же – Серена Уильямс и ее соперница Кристи Ан.
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Дарья Касаткина попала на украинку Марту Костюк и в случае победы выходит на победительницу пары Кори Гауфф – Анастасия Севастова.
- Помимо Александровой и Касаткиной, Россию представят Анна Блинкова, Варвара Грачева, Ирина Хромачева, Людмила Самсонова, Наталья Вихлянцева, Виталия Дьяченко, Вероника Кудерметова, Анна Калинская и Вера Звонарева.
- На турнире не сыграют шесть человек из топ-10, включая действующую победительницу, канадку Бьянку Андрееску.
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