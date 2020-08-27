Первая ракетка России Екатерина Александрова сыграет с Ким Клийстерс – 37-летней бельгийкой, трехкратной победительницей турнира, которая получила уайлд-кард от организаторов. Александрова и Клийстерс попали в половину Софии Кенин, там же – Серена Уильямс и ее соперница Кристи Ан.