31 августа в 18:00 (мск) в США стартует второй турнир «Большого шлема» этого сезона. Конечно, предполагалось, что он будет четвертым и последним в году, но… ты и сам знаешь, каким необычным выдается 2020-й.

А вот в расписании US Open никаких неприятных сюрпризов нет – все те же две недели великолепного тенниса, женский финал намечен на субботу 12 сентября, мужчины определят чемпиона на следующий вечер.

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Теннис не смог избежать кризиса, связанного с мировой пандемией. Общая сумма призовых в сравнении с турниром-2019 снизилась с 57,2 млн долларов до 53,4. Чемпионы одиночных разрядов теперь получать по 3 млн, а не 3,85, как год назад.

Трансляции

Открытый чемпионат США с первого матча и до финала можно смотреть на Eurosport 1 и Eurosport 2, Eurosport Gold и Eurosport 4K (дублирует сетку Eurosport 1). Нет доступа к телевизору? Не страшно! Заходи на сайт Eurosport.ru, оформляй подписку и следи за игрой звезди с главной страницы или вкладки «Смотреть».

Фавориты

Назвать главного претендента у мужчин не составит труда. В туре по-прежнему доминирует Биг-3, а в Нью-Йорке ее представит один-единственный Новак Джокович – трехкратный чемпион турнира. Кто бросит ему вызов? Например, первая ракетка России и финалист-2019 Даниил Медведев. Или Доминик Тим, бившийся с Джоковичем пять сетов в финале Australian Open. Не забываем о Стефаносе Циципасе. А может, Энди Маррей обретет вторую молодость? После долго простоя все стали чуточку равнее.

В женской сетке выделяются две теннисистки – Наоми Осака и Серена Уильямс. Но WTA-тур всегда любил бросить перчатку или кое-что покрепче в лица прогнозистов. Сами фаворитки тоже подлили масла в огонь интриги: Серена провалила два августовских турнира, а Наоми мощно смотрелась на Western & Southern Open, но не вышла из-за травмы на финал. Последний раз и у мужчин, и у женщин одновременно были абсолютно новые чемпионы «Шлемов» аж на «Ролан Гаррос»-2004. Пора обнулить серию?

Наоми Осака и Новак Джокович празднуют победу на US Open-2018 Фото: Getty Images

Комментаторы

Экспертным мнением с вами поделятся такие теннисные гуру, как Анастасия Мыскина, Надежда Петрова и Елена Веснина, которую вы сможете услышать на второй неделе турнира.

Другие теннисные голоса вам прекрасно знакомы – Софья Авакова, Сергей Горбунов, Сергей Дерябкин, Анна Дмитриева, Кирилл Дышловой, Александр Каливод, Вадим Кольцов, Роман Комин, Александр Метревели, Николай Саприн, Александр Собкин, Владас Ташев и Максим Янчевский. Илья Геец вернется к микрофону на второй неделе.

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