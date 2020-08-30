Первая ракетка России Даниил Медведев поделился ожиданиями от US Open, который стартует 31 августа в Нью-Йорке.
«Сейчас все по-другому. Уверен, ощущения были бы иными, если бы в мире не было коронавируса. Но все равно я рад вернуться на US Open. Надеюсь турнир получится хорошим. С нетерпением жду первого матча на корте Артура Эша в вечернюю сессию, хотя там и не будет болельщиков. Надеюсь, я смогу показать отличный теннис и даже создать себе новые воспоминания.
Остался доволен своим уровнем, который показал на трех матчах «Мастерса». Физическая форма могла быть лучше, но я внес небольшие коррективы – насколько это возможно за несколько дней. Изо всех сил стараюсь подготовиться ко всему, чем может удивить US Open. Всегда иду от матча к матчу, хотя в глубине сознания хочу выиграть каждый «Шлем» и каждый турнир.
Пока я не побеждал на «Шлеме» – у меня всего один финал. Конечно, моя цель – выиграть семь матчей. Но я стараюсь не заглядывать так далеко», – цитирует 24-летнего Медведева официальный сайт ATP.
- Медведев начнет выступление на турнире 1 сентября, соперник по первому кругу – аргентинец Федерико Дельбонис.
- На US Open-2019 Даниил дошел до финала и уступил Рафаэлю Надалю в пятисетовом триллере.