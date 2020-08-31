Теннис вернулся после коронакризисной паузы и постепенно оживает. Официально сезон возобновился в начале августа, но по-настоящему топовый отрезок начался во второй его половине, когда стартовала связка американских турниров – «Мастерс» и US Open. Первый завершен, и он добавил размышлений перед «Шлемом».

На соревнованиях в Цинциннати (на самом деле турнир прошел Нью-Йорке), как и ожидалось, победил Новак Джокович, но даже его успех вызвал много вопросов: серб выглядел истощенным, явно испытывал проблемы со здоровьем (барахлили желудок и шея) и уж точно не напоминал непобедимого босса. Что говорить об остальных: Раонич в финале, ранний вылет Тима, откровенно слабая игра Зверева, Димитрова и некоторых других топов – сплошные неожиданности.

US Open Медведев озвучил максимальную задачу на US Open 21 ЧАСОВ НАЗАД

Новак Джокович на турнире в Цинциннати Фото: Getty Images

Надежда российского тенниса Даниил Медведев тоже не впечатлил так, как в прошлом году, когда взял на «Мастерсе» титул. Поражение в четвертьфинале от Баутисты Агута получилось обидным и неожиданным, а выводы – неутешительными. Это особенно настораживает перед стартом US Open, где Даниилу предстоит защитить финал (пусть номинально, ведь очки по новым правилам он не потеряет) и где у него снова отличные шансы на титул.

В 2019-м Медведев на пути в решающий матч не встретился ни с одним соперником топ-10, но лишь по стечению обстоятельств: в четвертьфинале Даниил мог сыграть с Джоковичем – тот снялся по ходу встречи с Вавринкой из-за болей в плече, а Федерер уступил в битве за 1/2 Димитрову. В этом году первая ракетка России получил третий посев (спасибо отсутствию Роджера с Рафой и жребию), а значит с главным головорезом – Джоковичем – при любых раскладах столкнется только в финале. Полуфинал для Медведева получится максимально неприятным, если из нижней четверти туда доберется Тим, но это сомнительно, учитывая его разгром в Цинциннати от Крайиновича.

Выходит, Даниил снова сыграет в финале?

Хотелось бы верить, что Медведев по ходу US Open раскрутит маховик и снова покажет тот теннис, от которого так тащился сам и благодаря которому влюбил в себя тысячи фанатов по всему миру. Соперники по трем стартовым играм как раз подходят для раскачки: чисто грунтовый Дельбонис с неудачным матчем после рестарта, дальше похожий на аргентинца Дьере или неопытный О'Коннелл, ну и максимум Пелья в третьем круге. С такими противниками Даниил должен разбираться на классе, а что после – вопрос.

Кажется, на второй неделе все тоже должно пойти гладко, потому что в четвертом круге и четвертьфинале Медведеву в худшем случае достанутся Димитров (2-1 по личкам, победа Даниила на прошлом US Open) и Берреттини (выиграл единственный очный матч), но в данном случае многое будет зависеть не только от игры соперников, но и от еще нескольких факторов.

Во-первых, как Даниил приспособится к игре без зрителей. На US Open-2019 россиянин очень удачно вступил в конфронтацию с болельщиками и маниакально обменивался с ними эмоциями. Благодаря этому он гасил в себе негатив, больше сосредотачивался на игре и четко следовал плану. В этот раз придется справляться без внешних раздражителей, а Медведеву по-прежнему это дается непросто. Если кто-то выведет его из себя, то получит большое преимущество – в моменты агонии Даниил допускает значительно больше ошибок и фактически отдает матчи соперникам.

Даниил Медведев в матче против Роберто Баутисты Фото: Getty Images

Второй момент – стабильность. В июле-августе и начале осени-2019 Медведев набрал ритм и натурально перевоплотился в стену. Он действовал крайне сдержано, но временами гениально отходил от плана – например, в США активно подавал второй мяч как первый, и это очень выручало его в непростые моменты. Но матч с тем же Баутистой показал, что для успешного выступления на US Open Даниилу почти всегда придется рисковать.

На протяжении всей встречи против испанца Медведев варьировал подачу (первая была почти на 42 км/ч мощнее второй), из-за чего глобально проседал на втором мяче – только 29% выигранных розыгрышей. Кажется, такой низкий процент обусловлен не только успешной игрой Агута на приеме, но и покрытием. Хотя сам Даниил заявил, что не заметил разницы с прошлогодним вариантом, но тот же Джокович отметил – корты стали значительно быстрее (на 20-30%).

В новых условиях Даниилу придется рисковать и возвращать мощную вторую подачу – в противном случае второй мяч в большинстве случаев будет изначально проигрышным. Особенно на поздних стадиях, в жару и или затяжных матчах.

Третья сложность – пресловутый пятисетовый формат. «Я был доволен своим уровнем в трех матчах, которые провел на «Мастерсе», хотя физическая форма могла бы быть лучше, – сказал за несколько дней до старта US Open Медведев. – Внес небольшие коррективы – насколько это возможно всего за несколько дней. Изо всех сил стараюсь подготовиться ко всему, чем может удивить US Open». Также первый номер России отметил, что предпочел бы пятисетовым матчам игры из трех партий.

Конечно, всем теннисистам было бы проще играть в три сета после длительной паузы, но подобный спич конкретно от Даниила наводит на мысль, что он не совсем уверен в своих физических возможностях. Ведь даже в прошлом году в своей лучшей форме у него сводило ноги (все помнят на жилах вытянутый матч против Дельена), а еще Медведев по-прежнему ни разу не побеждал, если матч затягивался до пяти партий. В том числе из-за физики.

Даже с учетом всех факторов и крошечных, но таких важных элементов, у Даниила действительно неплохие шансы как минимум повторить прошлогодний успех. Не зря букмекеры считают его третьим фаворитом после Джоковича и Тима – на турнире, где как никогда велика вера в сенсацию.

АТР Masters Цинциннати Медведев проиграл Баутисте Агуту и не защитил звание чемпиона Цинциннати 26/08/2020 В 21:33