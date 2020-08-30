21-я ракетка мира Бенуа Пэр снимется с Открытого чемпионата США.

По информации французской газеты L’Eqiupe, 31-летний теннисист сдал в Штатах положительный тест на коронавирусную инфекцию и помещен на изоляцию в гостиничном номере. Он прибыл в Нью-Йорк 18 августа и с тех пор получал несколько отрицательных результатов на тестировании на COVID-19.

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Согласно инсайдам L’Equipe, после контактов с Пэром организаторы отправили на карантин еще пятерых французов. Они попросили игроков Ришара Гаске, Адриана Маннарино, Грегуара Баррере, Эдуара Роже-Васселена, а также тренера Николя Копена не покидать комнаты отеля в Нью-Йорке, который на US Open используют в качестве ковид-пузыря.

Решение об участии всех пятерых теннисистов на американском турнире «Большого шлема» примут местные власти, отвечающие за здравоохранение.

В первом круге Открытого чемпионата США Бенуа Пэр должен встретиться с поляком Камилем Майкжаком. В случае отказа Пэра его в основной сетке заменит испанец Марсель Гранольерс.

Бенуа уже провел один матч в Нью-Йорке. В первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати он встречался с хорватом Борной Чоричем, но снялся из-за болей в желудке.

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