Арена Артура Эша

Каролина Плишкова (Чехия, 1) – Ангелина Калинина (Украина) – начало в 19:00 (мск)

АТР Masters Цинциннати
3️⃣5️⃣ Джокович выиграл «Мастерс» и догнал Надаля
ДЕНЬ НАЗАД

Кевин Андерсон (ЮАР) – Александр Зверев (Германия, 5)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – начало в 02:00 (мск)

Наоми Осака (Япония, 4) – Мисаки Дои (Япония)

Новак Джокович и Наоми Осака после своих побед на US Open-2018

Фото: Getty Images

Арена Луи Армстронга

Анжелик Кербер (Германия, 17) – Айла Томлянович (Австралия) – начало в 18:00 (мск)

Денис Шаповалов (Канада, 12) – Себастьян Корда (США)

Кори Гауфф (США) – Анастасия Севастова (Латвия, 31) – не раньше 22:00 (мск)

Стив Джонсон (США) – Джон Изнер (США, 16)

Татьяна Мария (Германия) – Элисон Риске (США, 13)

Корт 17

Кристина Младенович (Франция, 30) – Хейли Баптист (США) – начало в 18:00 (мск)

Ирина Бегу (Румыния) – Петра Квитова (Чехия, 6)

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Альберт Рамос Винолас (Испания)

Даниэль Коллинс (США) – Анетт Контавейт (Эстония, 14)

Райлли Опелка (США) – Давид Гоффен (Бельгия, 7)

Корт 5

Диего Шварцман (Аргентина, 9) – Кэмерон Норри (Великобритания) – начало в 18:00 (мск)

Доминик Кёпфер (Германия) – Тэйлор Фритц (США, 19)

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Александр Бублик (Казахстан)

Робин Монтгомери (США) – Юлия Путинцева (Казахстан, 23)

Мария Бузкова (Чехия) – Джессика Пегула (США)

Корт 11

Пабло Андухар (Испания) – Борна Чорич (Хорватия, 27) – начало в 18:00 (мск)

Пабло Каррено Буста (Испания, 20) – Ясутака Утияма (Япония)

Тереза Мартинкова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия, 8)

Улисес Бранч (США) – Кристиан Гарин (Чили, 13)

Анна Блинкова (Россия) – Дженнифер Брэйди (США, 28)

Корт 4

Франческа ди Лоренцо (США) – Александра Саснович (Беларусь) – начало в 18:00 (мск)

Адриан Маннарино (Франция, 32) – Лоренцо Сонего (Италия)

Магда Линетт (Польша, 24) – Мэддисон Инглис (Австралия)

Мэдисон Брингл (США) – Леся Цуренко (Украина)

Педро Мартинес (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, 28)

Корт 6

Стефано Травалья (Италия) – Джордан Томпсон (Австралия) – начало в 18:00 (мск)

Петер Гожовчик (Германия) – Хуберт Хуркач (Польша, 24)

Катерина Козлова (Украина) – Уитни Осигве (США)

Виктория Голубиц (Швейцария) – Вера Лапко (Беларусь)

Ирина Хромачева (Россия) – Шелби Роджерс (США)

Корт 7

Маркета Вондроушова (Чехия, 12) – Грэт Миннен (Бельгия) – начало в 18:00 (мск)

Джасмине Паолини (Италия) – Каролин Гарсия (Франция)

Мохаммед Сафват (Египет) – Жиль Симон (Франция)

Маркос Джирон (США) – Марк Полманс (Австралия)

Ребекка Питерсон (Швеция, 32) – Кирстен Флипкенс (Бельгия)

Корт 8

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Деннис Новак (Австрия) – начало в 18:00 (мск)

Пабло Лоренци (Италия) – Брэндон Накашима (США)

Усве Арконада (США) – Кая Юван (Словения)

Астра Шарма (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина, 19)

Жоау Соуза (Португалия) – Майкл Ммох (США)

Корт 9

Хуан Лондеро (Аргентина) – Евгений Донской (Россия) – начало в 18:00 (мск)

Кэролайн Доулхайд (США) – Анна-Лена Фридсам (Германия)

Максим Кресси (США) – Йозеф Ковалик (Словакия)

Федерико Гайо (Италия) – Ричардас Беранкис (Литва)

Елена Рыбакина (Казахстан, 11)Катарина Завацкая (Украина)

Корт 12

Душан Лайович (Сербия, 18) – Егор Герасимов (Беларусь) – начало в 18:00 (мск)

Джек Сок (США) – Пабло Куэвас (Уругвай)

Катерина Бондаренко (Украина) – Элли Кийк (США)

Филип Крайинович (Сербия, 26) – Микаэль Имер (Швеция)

Энн Ли (США) – Аранта Рус (Нидерланды)

Корт 14

Джейсон Юнг (Тайвань) – Федерико Кориа – начало в 18:00 (мск)

Жоау Соуза (Португалия) – Майкл Ммох (США)

Тай-Сон Квятковски (США) – Сунву Квон (Южная Корея)

Кэтрин Беллис (США) – Тамара Корпач (Германия)

Камила Джорджи (Италия) Элисон ван Эйтванк (Бельгия)

Корт 15

Варвара Грачева (Россия) – Паула Бадоса (Испания) – начало в 18:00 (мск)

Данка Ковинич (Черногория) – Лизетт Кабрера (Австралия)

Марта Костюк (Украина)Дарья Касаткина (Россия)

Аттила Балаж (Венгрия) – Михаил Кукушкин (Казахстан)

Ллойд Харрис (ЮАР) – Марко Чеккинато (Италия)

Мужская сетка Открытого чемпионата США

Женская сетка Открытого чемпионата США

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