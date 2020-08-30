Арена Артура Эша
Каролина Плишкова (Чехия, 1) – Ангелина Калинина (Украина) – начало в 19:00 (мск)
Кевин Андерсон (ЮАР) – Александр Зверев (Германия, 5)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – начало в 02:00 (мск)
Наоми Осака (Япония, 4) – Мисаки Дои (Япония)
Новак Джокович и Наоми Осака после своих побед на US Open-2018
Фото: Getty Images
Арена Луи Армстронга
Анжелик Кербер (Германия, 17) – Айла Томлянович (Австралия) – начало в 18:00 (мск)
Денис Шаповалов (Канада, 12) – Себастьян Корда (США)
Кори Гауфф (США) – Анастасия Севастова (Латвия, 31) – не раньше 22:00 (мск)
Стив Джонсон (США) – Джон Изнер (США, 16)
Татьяна Мария (Германия) – Элисон Риске (США, 13)
Корт 17
Кристина Младенович (Франция, 30) – Хейли Баптист (США) – начало в 18:00 (мск)
Ирина Бегу (Румыния) – Петра Квитова (Чехия, 6)
Стефанос Циципас (Греция, 4) – Альберт Рамос Винолас (Испания)
Даниэль Коллинс (США) – Анетт Контавейт (Эстония, 14)
Райлли Опелка (США) – Давид Гоффен (Бельгия, 7)
Корт 5
Диего Шварцман (Аргентина, 9) – Кэмерон Норри (Великобритания) – начало в 18:00 (мск)
Доминик Кёпфер (Германия) – Тэйлор Фритц (США, 19)
Кайл Эдмунд (Великобритания) – Александр Бублик (Казахстан)
Робин Монтгомери (США) – Юлия Путинцева (Казахстан, 23)
Мария Бузкова (Чехия) – Джессика Пегула (США)
Корт 11
Пабло Андухар (Испания) – Борна Чорич (Хорватия, 27) – начало в 18:00 (мск)
Пабло Каррено Буста (Испания, 20) – Ясутака Утияма (Япония)
Тереза Мартинкова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия, 8)
Улисес Бранч (США) – Кристиан Гарин (Чили, 13)
Анна Блинкова (Россия) – Дженнифер Брэйди (США, 28)
Корт 4
Франческа ди Лоренцо (США) – Александра Саснович (Беларусь) – начало в 18:00 (мск)
Адриан Маннарино (Франция, 32) – Лоренцо Сонего (Италия)
Магда Линетт (Польша, 24) – Мэддисон Инглис (Австралия)
Мэдисон Брингл (США) – Леся Цуренко (Украина)
Педро Мартинес (Испания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, 28)
Корт 6
Стефано Травалья (Италия) – Джордан Томпсон (Австралия) – начало в 18:00 (мск)
Петер Гожовчик (Германия) – Хуберт Хуркач (Польша, 24)
Катерина Козлова (Украина) – Уитни Осигве (США)
Виктория Голубиц (Швейцария) – Вера Лапко (Беларусь)
Ирина Хромачева (Россия) – Шелби Роджерс (США)
Корт 7
Маркета Вондроушова (Чехия, 12) – Грэт Миннен (Бельгия) – начало в 18:00 (мск)
Джасмине Паолини (Италия) – Каролин Гарсия (Франция)
Мохаммед Сафват (Египет) – Жиль Симон (Франция)
Маркос Джирон (США) – Марк Полманс (Австралия)
Ребекка Питерсон (Швеция, 32) – Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Корт 8
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Деннис Новак (Австрия) – начало в 18:00 (мск)
Пабло Лоренци (Италия) – Брэндон Накашима (США)
Усве Арконада (США) – Кая Юван (Словения)
Астра Шарма (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина, 19)
Жоау Соуза (Португалия) – Майкл Ммох (США)
Корт 9
Хуан Лондеро (Аргентина) – Евгений Донской (Россия) – начало в 18:00 (мск)
Кэролайн Доулхайд (США) – Анна-Лена Фридсам (Германия)
Максим Кресси (США) – Йозеф Ковалик (Словакия)
Федерико Гайо (Италия) – Ричардас Беранкис (Литва)
Елена Рыбакина (Казахстан, 11) – Катарина Завацкая (Украина)
Корт 12
Душан Лайович (Сербия, 18) – Егор Герасимов (Беларусь) – начало в 18:00 (мск)
Джек Сок (США) – Пабло Куэвас (Уругвай)
Катерина Бондаренко (Украина) – Элли Кийк (США)
Филип Крайинович (Сербия, 26) – Микаэль Имер (Швеция)
Энн Ли (США) – Аранта Рус (Нидерланды)
Корт 14
Джейсон Юнг (Тайвань) – Федерико Кориа – начало в 18:00 (мск)
Жоау Соуза (Португалия) – Майкл Ммох (США)
Тай-Сон Квятковски (США) – Сунву Квон (Южная Корея)
Кэтрин Беллис (США) – Тамара Корпач (Германия)
Камила Джорджи (Италия) Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Корт 15
Варвара Грачева (Россия) – Паула Бадоса (Испания) – начало в 18:00 (мск)
Данка Ковинич (Черногория) – Лизетт Кабрера (Австралия)
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия)
Аттила Балаж (Венгрия) – Михаил Кукушкин (Казахстан)
Ллойд Харрис (ЮАР) – Марко Чеккинато (Италия)