Первая ракетка России Даниил Медведев контактировал с зараженным коронавиусом французским теннисистом Бенуа Пэром накануне US Open.

По информации Open Court, Медведев тренировался с Пэром. Всего француз назвал 30 имен людей, с которыми общался во время нахождения в «пузыре» US Open. С некоторыми теннисистами он играл в карты – в частности, с Кристиной Младенович и ее тренером.

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По данным L'Equipe, на самоизоляцию за день до старта турнира были отправлены французы Ришар Гаске, Адриан Маннарино, Грегур Баррер и Эдуард Роже-Васслан. Младенович ограничили в передвижениях – она обязана пользоваться отдельным транспортом и не появляться в местах общего пользования. Информации по Медведеву пока нет.

  • Даниил начнет выступление на турнире матчем против Федерико Дельбониса.
  • В прошлом году он дошел до финала US Open и в пятисетовом триллере уступил Рафаэлю Надалю.
  • Зараженный коронавирусом Пэр не выступит на мэйджоре.

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