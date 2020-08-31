По информации Open Court , Медведев тренировался с Пэром. Всего француз назвал 30 имен людей, с которыми общался во время нахождения в «пузыре» US Open. С некоторыми теннисистами он играл в карты – в частности, с Кристиной Младенович и ее тренером.

У Медведева идеальная сетка для победы на US Open. Но есть сложности

По данным L'Equipe, на самоизоляцию за день до старта турнира были отправлены французы Ришар Гаске, Адриан Маннарино, Грегур Баррер и Эдуард Роже-Васслан. Младенович ограничили в передвижениях – она обязана пользоваться отдельным транспортом и не появляться в местах общего пользования. Информации по Медведеву пока нет.