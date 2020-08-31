Встреча продлилась ровно 1 час. За это время занимающая 70 место в рейтинге WTA Дарья сделала два брейка и пять раз ошиблась на подаче. 137-я ракетка мира Костюк дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов.