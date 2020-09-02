Первая ракетка России Даниил Медведев уверенно провел матч первого круга открытого чемпионата США. Он победил аргентинца Федерико Дельбониса в трех сетах и отдал сопернику всего шесть геймов – 6:1, 6:2, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 46 минут. Медведев сделал больше эйсов (4-1), но допустил и больше двойных ошибок – четыре против трех у аргентинца. Даниил чуть надежнее подавал первым мячом – 65% против 64%, и взял больше розыгрышей на начальной (86% против 59%) и второй подачах (70% против 43%).
Также русский теннисист увереннее провел матч. Он собрал больше активно выигранных розыгрышей, чем Дельбонис – 27-13, а также допустил меньше невынужденных ошибок – 24-39.
- Во втором раунде US Open Медведев встретится с австралийцем Крисом О’Коннеллом, который в четырех партиях обыграл серба Ласло Дьере.
- В 2019 году Даниил дошел на кортах «Флашинг Мэдоус» до финала, где уступил в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю.