Первая ракетка России Даниил Медведев уверенно провел матч первого круга открытого чемпионата США. Он победил аргентинца Федерико Дельбониса в трех сетах и отдал сопернику всего шесть геймов – 6:1, 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 46 минут. Медведев сделал больше эйсов (4-1), но допустил и больше двойных ошибок – четыре против трех у аргентинца. Даниил чуть надежнее подавал первым мячом – 65% против 64%, и взял больше розыгрышей на начальной (86% против 59%) и второй подачах (70% против 43%).