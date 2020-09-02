Мужчины

Россия

Теннис «Почему бы и нет?» Теннисистка Жук выложила фото топлес 4 ЧАСОВ НАЗАД

Первым из российских теннисистов стартовал Донской. Евгений уступил аргентинцу Хуану Игнасио Лондеро со 114-й строчки мирового рейтинга за 1 час и 53 минуты – 3:6, 3:6, 5:7.

Донской старался превратить Нью-Йорк в Куликово поле, но вылетел в первом круге US Open

Остальные мужчины из России вышли на корт уже во второй день соревнований и без потерь пробились во второй круг – хотя одному из них для этого понадобился героический камбэк. Карен Хачанов бился пять сетов, но все-таки вырвал победу над Янником Синнером. 19-летний итальянец выиграл два стартовых сета, но постепенно начал замедляться и нуждался в помощи тренера. Янник начал год самым молодым игроком в первой сотне рейтинга, и у него еще будут шансы на кортах Нью-Йорка, но дальше шагнул Хачанов – 3:6, 6:7(7), 6:2, 6:0, 7:6(4).

Героический камбэк Хачанова с 0-2 по сетам в первом раунде

Два года назад Жереми Шарди завершил US Open для Андрея Рублева в первом круге. Рублев отплатил тем же – это его восьмая победа в 12 последних матчах Открытого чемпионата США и первая с момента возобновления тура – 6:4, 6:4, 6:3.

Рублев не стал долго разгоняться и закрыл Шарди в трех сетах

Первая ракетка России Даниил Медведев уверенно начал путь ко второму финалу US Open подряд – он за 1 час 46 минут победил аргентинца Федерико Дельбониса в трех сетах и отдал сопернику всего шесть геймов – 6:1, 6:2, 6:4. Медведев сделал больше эйсов (4-1), но допустил и больше двойных ошибок – четыре против трех у аргентинца.

Медведев эффектной победой начал защиту финала-2019

Комментатор Eurosport Андрей Кузнецов цинично расправился с американцем Сэмом Куэрри со счетом 6:4, 7:6 (8:6), 6:2. Во втором круге Кузнецову будет противостоять Карен Хачанов – в сетке останется на одного теннисиста из России меньше.

Зацени, как комментатор Eurosport Кузнецов расправился с Куэрри

Топы

Новак Джокович начал поход за четвертым титулом Открытого чемпионата США с уверенной победы, он выглядел грозно на протяжении всего матча против Дамира Джумхура – 6:1, 6:4, 6:1.

Джокович переехал Джумхура, будто не страдал от болей в шее 2 дня назад

Доминик Тим мучал испанца Хауме Муньяра почти 2 часа, но при счете 7:6(6), 6:3 в пользу третьей ракетки мира оппонент сдался – австриец своей игрой не оправдывал высокую позицию в рейтинге, и проблемы соперника со здоровьем облегчили ему задачу. Циципас спокойно убрал испанца Альберта Рамоса-Виноласа со счетом 6:2, 6:1, 6:1. Зверев в четырех сетах справился с представителем ЮАР Кевином Андерсоном – 7:6 (2), 5:7, 6:3, 7:5.

Энди Маррей занимает 134-е место мирового рейтинга – чемпион US Open-2012 вернулся после пропуска четырех турниров «Большого шлема» из-за восстановления после операции на бедре. Маррей не играл на «ТБШ» в одиночном разряде 596 дней и сходу устроил триллер против Есихито Нисиоки – отыгрался с 0-2 по сетам. Встреча продолжалась 4 часа 39 минут и завершилась победой Маррея со счетом 4:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 6:4.

Сенсации

Главной сенсацией первого дня стал вылет девятого номера посева Диего Шварцмана от 76-й ракетки мира Кэмерона Норри – фаворит вел с двумя сетами, но после четырех часов борьбы и двух матчболов уступил британцу – 6:3, 6:4, 2:6, 1:6, 5:7. Парочка выдала 58 брейк-пойнтов на двоих.

Женщины

Россия

Дарья Касаткина продолжает разочаровывать – 70-я ракетка мира проиграла сопернице из Украины Марте Костюк со счетом 1:6, 2:6. Встреча продлилась ровно 1 час. За это время Дарья сделала два брейка и пять раз ошиблась на подаче. 137-я ракетка мира Костюк дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов.

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Другие российские теннисистки тоже не радовали – Ирина Хромачева в двух сетах уступила американке Шелби Роджерс – 6:2, 6:2. Анна Блинкова проиграла еще одной американской спортсменке Дженнифер Брэди в двух партиях – 3:6, 2:6. Вера Звонарева не справилась с канадкой Лейелой Фернандес – 6:4; 7:5. Людмила Самсонова в двух сетах проиграла представительнице Болгарии Цветане Пиронковой – 2:6, 3:6. Наталья Вихлянцева оказалась слабее 16-летней Катрины Скотт с 637-й строчки мирового рейтинга – 7:6, 6:2. Вероника Кудерметова уступила представительнице Польши Иге Швёнтек – 3:6, 3:6.

И все же второй круг получил российское представительство. Маргарита Гаспарян 2 часа и 18 минут билась с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, отдала боевой второй сет, но в третьем не уступила сопернице ни гейма – 6:3, 6:7 (0:7), 6:0.

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Анна Калинская в двух сетах обыграла сербскую теннисистку Нину Стоянович – 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты. Россиянка четыре раза подала навылет и взяла три гейма на приеме. Варвара Грачева дебютировала на турнирах «Большого шлема» и за 1 час 35 минут победила Паулу Бадосу Хиберт – 6:4, 7:5.

Первая ракетка России Екатерина Александрова победила экс-первую ракетку мира Ким Клийстерс – 3:6, 7:5, 6:1. За 1 час 47 минуту Александрова выполнила 6 эйсов и допустила 8 двойных ошибок.

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Топы

Каролина Плишкова уничтожила украинку Ангелину Калинину за 1 час 3 минуты – 6:4, 6:0. Чешская теннисистка выглядит одной из немногих реальных соперниц для Серены Уильямс и Наоми Осаки в отсутствии Симоны Халеп и Эшли Барти.

Плишкова оправдала статус одного из фаворитов US Open и оставила Калинину с баранкой

Матч между Сереной и Кристи Анн начался позже, чем планировалось, но 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» без особенных проблем разобралась с соперницей – 7:5, 6:3. Заодно американка обогнала Крис Эверт и установила рекорд Открытой эры – 102 победы на US Open.

22-летняя Наоми Осака в трех сетах обыграла 29-летнюю соотечественницу Мисаки Дои – 6:2, 5:7, 6:2. За 2 часа на корте Осака выполнила шесть эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов. Петра Квитова, Йоханна Конта и Гарбинье Мугуруса без проблем прошли дальше – испанка справилась с больной лодыжкой и выглядит очень бодро.

Сенсации

Двукратная чемпионка турнира Винус Уильямс вслед за сестрой тоже установила рекорд – вышла на корты в Нью-Йорке в 22-й раз. Но достижение 40-летней теннисистки омрачилось личным антирекордом – Винус проиграла Каролине Муховой 3:6, 5:7 и впервые в карьере вылетела с турнира в первом круге.

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