«Мне жаль, что я разбудил вашу супругу, ха-ха. Надеюсь, она меня простит. Но мне нужно было добавить энергии на корте, это же моя игра. Я пытаюсь включаться в этих очень странных условиях перед пустым стадионом. К тому же, на центральном корте теннисистам сделали ложи, и оба этажа заполнены топами – мужчинами и женщинами. И они смотрят. Так что это дополнительное давление – нужно хорошо выступить у них на глазах.