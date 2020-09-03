Первая ракетка мира Новак Джокович сорвался на крик после реализованного брейк-пойнта в четвертом сете матча второго круга US Open против Кайла Эдмунда.
Журналист после матча сообщил 33-летнему сербу, что вопль разбудил его жену.
«Мне жаль, что я разбудил вашу супругу, ха-ха. Надеюсь, она меня простит. Но мне нужно было добавить энергии на корте, это же моя игра. Я пытаюсь включаться в этих очень странных условиях перед пустым стадионом. К тому же, на центральном корте теннисистам сделали ложи, и оба этажа заполнены топами – мужчинами и женщинами. И они смотрят. Так что это дополнительное давление – нужно хорошо выступить у них на глазах.
Я провел отличный розыгрыш, в котором мощно поработал. Почувствовал, что надо покричать и порычать. Так и сделал», – цитирует Джоковича пресс-служба турнира.
- Новак победил Эдмунда со счетом 6:7(5), 6:3, 6:4, 6:2.
- В третьем круге ему будет протвостоять Ян-Леннард Штруфф из Германии.