Перед началом US Open в теннисе хватало острых тем: отсутствие сразу и Роджера Федерера, и Рафы Надаля на американском мэйджоре впервые с 1999-го, сложная организация турнира, борьба с последствиями коронавируса. Однако главным ньюсмейкером выступил оставшийся фаворит – Новак Джокович объявил об уходе с должности президента Совета игроков ATP и о создании новой организации, которая поборется за увеличение призовых. Серба поддержали Вашек Поспишил и Джон Изнер – теннисисты анонсировали начало работы Ассоциации теннисистов профессионалов за день до старта турнира в Нью-Йорке.

Проблема распределения доходов между организаторами и игроками действительно обостряется с каждым годом – игроки за пределами первой сотни часто с трудом зарабатывают на жизнь и профессиональную карьеру. Несмотря на это, идею Ноле жестко раскритиковали и эксперты, и болельщики, и другие звезды, в чьей поддержке он так нуждался. «Удивительно, что Джокович занимается политикой в тот момент параллельно с борьбой за рекорд по победам на турнирах «Большого шлема», – сказал аналитик ESPN Джэйсон Гудолл. – Идут важнейшие, последние годы его карьеры, а эта работа будет его отвлекать».

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Главной претензией лояльных теннисистов к бунтовщикам стал неудачный тайминг – Надаль и Федерер не поняли, зачем раскалывать тур в настолько тяжелый год. «Мир оказался в тяжелой и трудной ситуации, – написал Рафа в твиттере. – Лично я считаю, что в такие времена нужно сохранять спокойствие и работать вместе в одном направлении. Это время для единства, а не для раскола. У нас есть более важная проблема, и разделение – определенно не выход». Роджер поддержал заклятого соперника: «Сейчас времена неопределенности, которые бросают нам вызов, но я считаю, что принципиально важно оставаться вместе, чтобы найти лучший путь».

На другое слабое место проекта Джоковича обратил внимание Энди Маррей, который остается одним из самых влиятельных теннисистов, несмотря на спад и травмы. Британцу не понравилось, что предложение Новака не распространяется на женщин – серб создал альтернативу исключительно для ATP, хотя еще недавно Федерер предложил объединить WTA с мужским туром для более эффективной работы. «Сейчас я не поддержу этот проект, – сказал Маррей. – Посыл получился бы намного более мощным при участии женщин, а это не так».

Из-за неудачного выбора времени и непроработанного плана идея Джоковича вызвала негатив вместо поддержки. Серб напоминал не обеспокоенного развитием спорта благодетеля, а коварного заговорщика, который выбрал наиболее трудный для ATP момент и нанес удар. Он мог выступить до конца календарного года, но хотя бы дождаться окончания US Open – после скомканной первой половины сезона фанаты и игроки хотели насладиться теннисом, а оказались втянуты в борьбу за власть и интриги.

Бунт против теннисных боссов – не первый случай за последние месяцы, когда Джокович лично уничтожал свою репутацию. В разгар пандемии Ноле не призывал игроков и болельщиков к дисциплине и ответственности, как звездные футболисты и другие влиятельные спортсмены. Вместо того чтобы подать пример, серб, наоборот, будто выкрутил все странности на максимум. Во-первых, он высказался против обязательных прививок. Над первой ракеткой мира давно смеются за страсть к народной медицине, но на этот раз он слишком откровенно пошел против здравого смысла.

Во-вторых, Новак доказал несерьезное отношение к коронавирусу и организовал выставочный Adria Tour, в рамках которого не применялись обязательные для остального спорта меры безопасности: не соблюдалась социальная дистанция, участники не носили маски, а на трибуны пускали болельщиков. Легкомыслие обернулось катастрофой: вслед за Григором Димитровым, Борной Чоричем, Виктором Троицки и его беременной женой COVID-19 диагностировали у Джоковича, его жены Елены и тренера Горана Иванишевича. Легкомыслие великого спортсмена возмутило теннисный мир – из-за отказа от принятых норм он поставил под удар обычных зрителей, обслуживающий персонал и других игроков.

Жестче всех о провале Adria Tour высказался Ник Кирьос (австралиец терпеть не может Ноле): «Идиотское решение провести выставочные матчи. Желаю парням выздоровления, но это то, что происходит, когда нарушаешь все протоколы». На Джоковича обрушилось еще больше ненависти, когда серб не взял на себя ответственность за вспышку пандемии и в ответ обвинил критиков в охоте на ведьм. «Не вспоминайте меня за все безответственные или глупые поступки, – добавил Кирьос. – Теперь у нас есть победитель». Еще до подтверждения диагноза Джоковича над ним пошутил Теннис Сандгрен: «Если Новак не заразится, я начну освящать воду позитивной энергией».

На самом деле скандал с выставочным туром и прививками стал лишь очередным проявлением одной из странностей Новака: он давно увлекается эзотерикой и альтернативными методами восстановления организма. Из-за таких увлечений серба считают не только гениальным игроком, но и шарлатаном – например, он утверждает, что сила молитвы способна очищать воду, а ссора за обедом лишает пищу полезных качеств. В 2017-м Джокович рассчитывал, что травмированный локоть заживет без операции благодаря холистической медицине, и плакал три дня, когда вмешательство хирургов все-таки понадобилось.

За желанием отделиться от ATP и проведением турнира в разгар пандемии скрывается личная драма. Джокович страдает, потому что на протяжении карьеры остается для большинства фанатов и соперников третьим после Надаля и Федерера, несмотря на любые достижения и рекорды. Великому сербу недостаточно побеждать на корте – он хочет влиять на спорт и влюблять болельщиков, как идеальный джентльмен Роджер и его вечный антагонист Рафа. Вместо этого его воспринимают как чудака, которому недостает то ли харизмы, то ли эффектности.

Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер Фото: Getty Images

Джоковича не любят за дружбу с целителями, частые медицинские тайм-ауты во время неудачных матчей и неловкие попытки выделиться: пародии на других игроков, поедание травы на Уимблдоне, претензии к зрителям. Серба не признают даже бренды: по данным Brandwatch, в 2018-м он заработал 19,9 миллионов евро – меньше, чем Федерер (65,36), Надаль (35,05) и даже Кэй Нисикори (29,29). Другое исследование Brandwatch показало, что с июня 2018-го по февраль 2019-го Джоковича упоминали в социальных сетях реже, чем Роджера и Рафу. При этом 24 процента упоминаний Ноле носили негативный характер – более высокий показатель, чем у его соперников. Даже победа в трех турнирах «Большого шлема» на рубеже сезонов-2018 и 2019 не обеспечила Джоковичу признание фанатов и медиа. Наверняка именно после этого он почувствовал, что должен как-то выделиться за пределами корта.

«Я думаю, он болезненно одержим желанием нравиться людям, – рассуждал Кирьос. – Он хочет быть как Роджер и хочет, чтобы его любили, так сильно, что это становится невыносимым. Его празднования после матчей выглядят жалко». У неприязни к Джоковичу нет рациональных объяснений, и это наверняка задевает Новака сильнее всего: эпатажные попытки вызвать симпатию или укрепить статус неизменно вызывают обратный эффект.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Такое отношение – уникальный случай для спортсмена масштаба Джоковича, который уже вошел в историю благодаря 17 «Шлемам». Идеальный пример ненависти к Ноле – эссе Лизы Рини на платформе Medium: «Я ненавижу его глупые пародии. Ненавижу, как он бьет в грудь и выпучивает глаза во время празднований, агрессивно тычет пальцем в небо. Ненавижу его нытье, споры, драматизм, неуважение к зрителям. Ненавижу, как вопит и срывает футболку – все это заставляет меня содрогаться».

Каждая следующая попытка Джоковича доказать, что он не только машина для побед, а еще и уникальная личность доставляет лишь новые неприятности: после краха Adria Tour, отказа от прививок и конфликта с ATPдаже вероятная победа на US Open не вернет Новаку уважение и авторитет. Возможно, имиджевый крах этого сезона наконец убедит серба, что борьба за власть и пропаганда альтернативной медицины не сделает его популярнее обаятельного Федерера и отрешенного Надаля. Пока другие наслаждаются любовью болельщиков, Джоковичу остается лишь доминировать на корте.

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