Карен Хачанов и Андрей Рублев успешно преодолели второй круг на US Open.

В четверг, 3 сентября, третья ракетка России Хачанов встретился с другим представителем России Андреем Кузнецовым и убедительно победил в трех сетах – 6:3, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 46 минут. Для Кузнецова это был третий матч с января 2018 года.

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Андрей Рублев за 1 час 55 минут и тоже в трех сетах одолел Грегура Баррере из Франции – 6:2, 6:4, 7:6(4).

  • В третьем круге Хачанов сыграет с 21-м сеяным Алексом де Минауром из Австралии, Рублев – с победителем матча между Эрнесто Эскобедо и Сальваторе Карузо.
  • Карен повторил свой лучший результат в США, Андрей в 2017-м играл в четвертьфинале турнира.

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