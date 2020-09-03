В четверг, 3 сентября, третья ракетка России Хачанов встретился с другим представителем России Андреем Кузнецовым и убедительно победил в трех сетах – 6:3, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 46 минут. Для Кузнецова это был третий матч с января 2018 года.