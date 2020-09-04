Первая ракетка России Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата США.
24-летний теннисист в трех сетах расправился с австралийцем Кристофером О'Коннеллом – 6:3, 6:2, 6:4. Даниил девять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. Соперник сделал четыре эйса, две двойные ошибки и дважды упустил возможность взять чужую подачу.
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- В третьем круге Медведев сыграет против американца Джеффри Джона Волфа.
- Также в мужской сетке остались Андрей Рублев и Карен Хачанов.
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