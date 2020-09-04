Мужчины

Россия

US Open Гаспарян дважды брала подачу Серены, но все же уступила ЧАС НАЗАД

Российские теннисисты при всем желании не могли выйти в третий круг вчетвером – немилосердная сетка свела друг с другом Карена Хачанова и Андрея Кузнецова. На второй подвиг комментатора Eurosport.ru не хватило – Хачанов закрыл товарища с комфортным счетом 6:3, 6:4, 6:1, но все же позволил сопернику реализовать один брейк-пойнт. В третьем круге Карен сыграет с Алексом де Минауром из Австралии.

Хачанов не захотел снова играть 5 сетов и переиграл Кузнецова в трех

Андрей Рублев снова сражался с французом – после Жереми Шарди ему достался Грегур Баррер, 93-й номер рейтинга. Этот матч тоже завершился в трех сетах – 6:2, 6:4, 7:6 (4). Игра не продлилась и двух часов, но Рублеву не было легко – во втором и третьем сете он уступал собственную подачу и позволял Бареру сравнивать счет. Решать пришлось на тай-брейке, и Андрей справился. Следующий соперник – сотая ракетка мира, итальянец Сальваторе Карузо.

Рублев выбил с US Open второго француза и снова затратил 3 партии

Даниил Медведев снова играл ночью по московскому времени – ему сетка подкинула австралийца Кристофера О'Коннелла, который на Australian Open-2020 не просто взял сет у Рублева, а навесил ему баранку. Медведев не повторил ошибок друга и выиграл со счетом 6:3, 6:2, 6:4. Игра дважды прерывалась: сперва из-за дождя (на арене Луи Армстронга закрыли крышу), затем – из-за медицинского перерыва, который взял О'Коннелл. Даниил играл уверенно, хорошо подавал и допустил только одну двойную ошибку. В статистике заставляет волноваться только реализация брейк-пойнтов – всего 4 из 17 возможных. Но на данном этапе турнира это допустимо. В следующем матче Медведев снова сыграет против соперника из второй сотни – американца Джеффри Джона Волфа.

Топы

Первый сеяный Новак Джокович внезапно отдал стартовый сет Кайлу Эдмунду на тай-брейке, но перестроился, переломил матч и выиграл в четырех партиях (6:7 (5), 6:3, 6:4, 6:2). Серб даже обрадовался, что ему пришлось побороться и выплеснуть эмоции. Тем не менее, он дважды уступил свою подачу настойчивому сопернику. Дальше у Новака немец Ян-Леннард Штруфф, которого он уверенно выбил в четвертьфинале Цинциннати.

Джокович внезапно проиграл первый сет, но затем врубил космоуровень

Доминик Тим без проблем закрыт Сумита Нагала – чтобы установить итоговый счет (6:3, 6:3, 6:2), ему потребовалось чуть более двух часов. Стефанос Циципас идет по сетке так же уверенно, как его главный соперник Медведев – грек не проиграл ни одного сета и не отдал ни гейма на своей подаче. Во втором круге он поверг американца Максима Кресси (7:6 (2), 6:3, 6:4). Александр Зверев проиграл второй сет Брендону Накашиме, но смотрелся лучше, чем в первом круге – немец русского происхождения сделал 24 эйса, но не избежал и большого числа двойных ошибок: 10 – все же многовато.

Красиво и эффектно – так Циципас прошел в третий круг

Сэр Энди Маррей покидает US Open – в трех сетах он уступил молодому канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (2:6, 3:6, 4:6). Маррей потерпел самое разгромное поражение с 2014 года, но 20-летний Феликс показал идеальный перфоманс, сделав 52 виннерса против девяти у Маррея. У Энди не хватило сил на второй круг после героического камбэка в первом. Соперник Оже-Альяссима пока не определился – матч Корентена Муте и Даниэля Эванса был прерван из-за дождя и будет доигран позднее.

Сенсации

Вашек Поспишил снова всех удивил – он одолел финалиста Цинциннати Милоша Раонича, которому прочили чуть ли не полуфинал. Канадцы рубились 3 часа 21 минуту, и Поспишил выиграл со счетом 6:7 (1), 6:3, 7:6 (4), 6:3. Вашек вышел в третий круг «Шлема» впервые за пять лет, но соперника из топ-20 обыграл в четвертый раз за сезон – в феврале от него пострадал Медведев.

Женщины

Россия

Матч жизни и одну из главных сенсаций турнира выдала 20-летняя Варвара Грачева, перевернувшая ход поединка против Кристины Младенович. Российская теннисистка без особых шансов на успех проиграла первый сет (6:1), и француженка методично вела матч к победе в двух партиях. При счете 5:1 она подавала на победу, но Грачева сделала брейк, а потом сравняла счет и забрала второй сет на тай-брейке. В решающей партии она навесила сопернице унизительные 6:0 и теперь сыграет с восьмой сеяной, Петрой Мартич.

20-летняя Грачева отыгралась с 1:6, 2:5, 0-40 и выбила Младенович

Маргарита Гаспарян уступила Серене Уильямс, но не без борьбы – во втором сете она дважды брала подачу великой американки. К сожалению, Гаспарян не сумела закрепиться, позволила Серене сделать брейк и проиграла со счетом 2:6, 4:6. Вылетела и Анна Калинская – 3:6, 6:7 (4) от 20-й сеяной Каролины Муховой.

Мухова выбила Калинскую, из 11 теннисисток у России в США остались 3

Первая ракетка России Екатерина Александрова тоже пострадала из-за дождя, который разразился в Нью-Йорке вечером. Катя взяла первый сет у американки Кэти Макнелли (6:4), уступила во втором (3:6), и тут с небес хлынуло – решающий отрезок матча девушки сыграют на день позже. Такая же участь постигла еще две встречи.

Топы

Главный шок – вылет первой сеяной Каролины Плишковой от Каролин Гарсии – 1:6, 6:7 (2). Француженка уничтожила соперницу в первом сете, потом Плишкова взяла себя в руки, во втором вернула проигранную подачу и опять совершенно растерялась на тай-брейке. Каролина отреагировала на поражение философски – сказала, что она не машина и не может побеждать постоянно.

Наоми Осака расправилась с Камилой Джорджи (6:1, 6:2), Серена обыграла Гаспарян. Победительницей белорусского дерби стала набравшая ход Виктория Азаренко – она оформила счет 6:1, 6:3 против Арины Соболенко. Виктория не проигрывает уже семь матчей, это ее самая длинная беспроигрышная серия с весны-2016.

Азаренко потратила на белорусское дерби с Соболенко чуть больше часа

Сенсации

Помимо вылета Плишковой и камбэка Грачевой на неожиданный результат тянет победа Цветаны Пиронковой над Гарбинье Мугурусой (7:5, 6:3). Болгарская теннисистка вышла на корт спустя три года после декрета и сразу оформила второй в карьере выход в третий круг US Open.

US Open 3 шикарных сета от Медведева, и О’Коннелла больше нет на US Open 2 ЧАСА НАЗАД