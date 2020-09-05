Пятый игровой день US Open прошел не совсем буднично – кроме сенсационного вылета четвертого сеяного Стефаноса Циципаса уже под утро по московскому времени, интриги добавил статус матча Александра Зверева против Адриана Маннарино.

Немец и француз должны были играть на арене Луи Армстронга после Ангелик Кербер и Энн Ли, но девушки давно закончили, а теннисисты не появлялись на корте. Чуть позже Зверев обнаружился в собственном боксе на стадионе Артура Эша – сидя в расслабленном состоянии без футболки, он наблюдал за матчем Дениса Шаповалова и Тэйлора Фритца. Потом он перебрался на массажный стол и приветственно махал выхватывающим его камерам.

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Комментаторы и болельщики не понимали, что происходит, в твиттере строили теории и вспоминали, что Маннарино был в списке друзей Бенуа Пэра, заразившегося коронавирусом. Выдвигались разные версии: начиная от более-менее простой (Маннарино не разрешают играть, так как он, вероятно, нарушил медицинский протокол) до конспирологической (француз угрожает не выходить на матч, добиваясь смягчения санкций для себя и товарищей по несчастью).

«За кулисами происходят определенные вещи политического характера, Маннарино недоволен организаторами. Игра состоится, если они достигнут какого-то соглашения», – загадочно набросил журналист ESPN Крис Фаулер. До конца не прояснил и вышедший в эфир немецкого Eurosport Миша Зверев – по его информации, судьбу Маннарино решало руководство штата.

Матч все-таки состоялся и начался примерно на три часа позже изначально запланированного времени. Француз взял у Зверева первый сет, но потом уступил три партии подряд. После игры на сайте US Open появился ничего не проясняющий релиз:

«Матч Зверев – Маннарино был задержан из-за диалога с органами здравоохранения, происходившего в течение дня. Все это время игроки были в курсе происходящего и получали регулярные апдейты. Ввиду деликатности медицинской информации мы не можем сообщить детали».

Тогда Маннарино заговорил сам. «Я готовился выйти на корт в 14:30, но пришел менеджер тура и сказал, что департамент здравоохранения штата изменил решение города. В воскресенье город разрешил мне играть, но тут вмешался штат и сказал, что я контактировал с зараженным и должен находиться в своем номере. Мне сказали, что пытаются изменить это решение.

Были приложены огромные усилия, матч отложили. Саша согласился на это, и я ему благодарен. Когда все это происходило, я просто старался подготовиться. Отдал телефон тренеру и попросил следить за всем, а сам готовился к тому, чтобы в пять часов выйти на корт. Я благодарен всем, кто сделал так, чтобы матч состоялся. К сожалению, я проиграл, но рад, что сумел выступить».

Оказалось, что привлекали даже Новака Джоковича – первую ракетку мира и создателя нового профсоюза, чьи слова абсолютно точно имеют вес.

«Я был в курсе ситуации – со мной связался тренер Маннарино. Я несколько часов с ним общался, пытался помочь. Разговаривал с ATP и пытался получить информацию от менеджеров тура. Еще я пытался выйти на связь с людьми из высшего руководства штата Нью-Йорк, с губернатором. Как я понял, только он мог отменить решение и не снимать Маннарино с турнира», – прокомментировал серб.

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