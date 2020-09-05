Пятая ракетка мира и четвертый сеяный на US Open Стефанос Циципас покинул турнир после третьего круга. Греческий теннисист уступил хорвату Борне Чоричу в пяти сетах – 7:6 (2), 4:6, 6:4, 5:7, 6:7 (4).

В четвертой партии 22-летний Циципас вел со счетом 5:1 и затем подавал на матч, но Чорич отбился с 30-0 и перевел игру в решающий сет. Всего хорватский теннисист отыграл шесть матчболов и оформил победу на тай-брейке.

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«Это, наверное, самое грустное и одновременно самое смешное событие, которое когда-либо происходило в моей карьере!» – отреагировал Циципас в твиттере.

В инстаграме он добавил: «Все происходит не просто так, а ради изменений. Иногда бывает больно, иногда бывает трудно. Но в конце концов все это к лучшему. Люблю тебя, Нью-Йорк!»

В соцсетях впечатленные триллером болельщики сравнивают Циципаса с француженкой Кристиной Младенович, которая во втором круге уступила Варваре Грачевой со счета 6:1, 5:1. Вот несколько высказываний:

«Может, Циципасу и Младенович начать встречаться? У них теперь есть что-то общее – кроме того, что они оба полные придурки».

«Младенович бы гордилась Циципасом!»

В четвертом круге Чорич сыграет с Джорданом Томпсоном из Австралии.

Лучшее достижение Циципаса на мэйджорах – полуфинал Australian Open-2019.

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