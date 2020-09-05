14-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев, уверенно обыграл занимающего сотую позицию мирового рейтинга Сальваторе Карузо в третьем круге Открытого чемпионата США. Россиянин разгромил соперника со счетом 6:0, 6:4, 6:0.

Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время 22-летний Рублев набил 17 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов.