14-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев, уверенно обыграл занимающего сотую позицию мирового рейтинга Сальваторе Карузо в третьем круге Открытого чемпионата США. Россиянин разгромил соперника со счетом 6:0, 6:4, 6:0.
Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время 22-летний Рублев набил 17 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов.
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- В четвертом круге US Open Андрей сыграет с победителем пары Берреттини – Рууд.
- В 2017 Рублев показал лучший результат в Нью-Йорке, дойдя до 1/4 финала.
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