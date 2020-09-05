Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open. В матче третьего круга Даниил победил американца Жеффри Вулфа, встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Пятая ракетка мира Медведев выполнил 13 эйсов, допустил одну результативную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 10. Вулф трижды подал навылет и совершил семь двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из четырех.