Занимающий 16 строчку мирового рейтинга россиянин Карен Хачанов проиграл в пяти сетах австралийцу Алексу де Минауру (№28) – 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6.
Встреча третьего раунда US Open продлилась 3 часа 1 минуту.
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Хачанов выполнил шесть эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а соперник восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал пять брейков.
- На US Open Хачанов ни разу не преодолевал барьер третьего раунда.
- В следующем круге Де Минаур сразится с канадцем Вашеком Поспишилом.
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