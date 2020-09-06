Мужчины

Россия

US Open Тиафо и Фучович нарушили правила дистанцирования и пожали руки 16 МИНУТ НАЗАД

Третий круг российские игроки начинали втроем, и в какой-то момент казалось, что в таком же составе они пройдут дальше. Первым свой матч провел Андрей Рублев, которому противостоял Сальваторе Карузо. Хотя, противостоял – громко сказано. Итальянец с трудом цеплялся за каждый гейм и собрал в сумме всего четыре, причем все в одном сете – 6:0, 6:4, 6:0 в пользу Андрея. В следующем круге Рублев, который по-прежнему не потерял на турнире ни партии, сыграет с Маттео Берретини, которому проиграл на US Open в 2019-м ровно на той же стадии в трех сетах.

Рублев мог бы сниматься в «Бандах Нью-Йорка» – настолько цинично он разбил Карузо

Даниил Медведев вышел на корт Артура Эша в воображаемых очках профессора и показал 21-летнему американцу Джеффри Вульфу, что такое первоклассный теннис с минимальными энергозатратами. 6:3, 6:3, 6:2 за 1 час 51 минуту. «Вульф показал отличный результат, потому что я за четыре первых «Шлема» выиграл один матч. Он на первом же выиграл два, так что я уверен, что он будет подниматься в рейтинге и хорошо играть», – отдал должное сопернику Даниил, который в следующем круге сыграет с Фрэнсисом Тиафо. Американца Медведев в этом сезоне уже огорчал – на АО в четырех сетах.

Платиновый гребень и серьга в ухе не помогли моднику Вулфу взять хотя бы сет у Медведева

Карен Хачанов все же завершил выступление в США. То, что не произошло в первом круге против Янника Синнера, случилось во встрече с другим молодым и агрессивным игроком – австралийцем Алексом де Минауром. Карен долго вкатывался в матч, отдал первую партию, но затем резко преобразился и взял восемь геймов подряд (большое количество анфорсов Де Минаура тоже сыграло роль) и повел 2-1 по сетам, но не удержал преимущество. Третий круг US Open – по-прежнему лучший результат для Карена в США.

Топы

Новак Джокович выиграл 26-й из 26 матчей сезона, отправив отдыхать Ян-Леннарда Штруффа (6:3, 6:3, 6:1). На этот раз серб был предельно собран и не подарил сопернику ни намека на победу в партии. Как и не было намеков, что у Ноле есть проблемы с шеей или желудком. Кажется, к решающим матчам, в том числе против Пабло Каррено в четвертом круге, Новак подходит очень сильным.

Саша Зверев отдал первый сет Адриану Маннарино, но потом уверенно забрал три следующие – 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:2. Наверное, роль сыграло трехчасовое ожидание поединка – Маннарино чудом допустили на корт власти Нью-Йорка, которые хотели снять его с соревнований из-за контакта с зараженным COVID-19 Пэром.

Зверев позагорал топлес на трибуне, а потом разнес Маннарино

Доминик Тим на US Open играет так, будто неделей ранее крупно не проигрывал Филиппу Крайиновичу в Цинциннати. Австриец действовал очень активно (41 виннер) и гениально уходил с брейк-пойнтов (убил 7 из 8). Марин Чилич, который в последние пару лет не входит в чарты классных игроков, на этот раз оступился еще раньше, чем на АО – 2:6, 2:6, 6:3, 3:6.

Сенсации

№1 в списке – ошеломительный вылет Стефаноса Циципаса. Грек снова входил в пул фаворитов и вполне мог повторить лучший результат на «Шлемах» (полуфинал АО-2019), но сгорел в матче против Борны Чорича. Самое безумное, что Стеф вел 2-1 по сетам, в четвертом имел сначала 5:1 и 30-0 на подаче соперника, а затем шесть матчболов (в том числе вел 40-0), но превратил счет в 5:7.

В решающей партии удача окончательно отвернулась от грека, а также подвела реализация шансов на приеме (один реализованный брейк-пойнт из семи). Итог 4,5-часовой битвы: 6:7(2), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6(4) в пользу Чорича. После игры Борна признал, что ему сильно повезло, а Циципас написал: «Это одновременно самое грустное и смешное событие в моей карьере».

На фоне краха Циципаса неудача Баутисты Агута не кажется такой впечатляющей: обидчик Даниила Медведева был хорош в первых матчах, но споткнулся о Вашека Поспишила (5:7, 6:2, 6:4, 3:6, 2:6). Очевидно, возрастного испанца не хватило физически.

А еще:

В турнире продолжают борьбу сеяные и опасные Давид Гоффен, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Феликс Оже.

Женщины

Россия

Единственная представительница РФ в третьем круге Варвара Грачева закончила выступление – непреодолимым препятствием для 20-летней теннисистки стала хорватка Петра Мартич (3:6, 3:6). И хотя Варвара взяла у 15-й ракетки мира всего шесть геймов, борьбу она навязала достойную: подвела реализация брейк-пойнтов (3 из 8 против 6 из 11 у Мартич) и слабенькая игра на своей подаче.

Теперь у российских женщин есть шансы на победу только в парном разряде – там продолжают борьбу Анна Блинкова и Вероника Кудерметова, а еще Вера Звонарева, которая играет в дуэте с Лаурой Зигемунд.

Топы

Наоми Осака не без проблем справилась с юной украинкой Мартой Костюк (6:3, 6:7(4), 6:2). Японка легко выиграла первую партию, во второй отыграла сетбол при 3:5, но все же уступила на тай-брейке. После Наоми собралась и дожала 137-ю ракетку планеты, не позволив той повести 3:1 в третьем сете (убила пять брейк-пойнтов) – дальше Осака сыграет с Анетт Контавейт.

Серена все еще не показывает лучший теннис, но играет достаточно сильно, чтобы двигаться дальше по сетке. В третьем круге Уильямс-младшей противостояла Слоан Стивенс, которая однажды обыграла ее на «Шлеме» (АО-2013). Но в этот раз не получилось, хотя Слоан взяла первую партию и до середины второй играла очень стабильно. Помешали ошибки и Серена, которая царски усилила игру (6:2, 2:6, 2:6).

Серена долго раскачивалась, но в итоге вырубила Стивенс

В 2020-м Викторию Азаренко тяжело причислить к супертопам (хотя бы исходя из позиции в рейтинге), но после рестарта сезона экс-первая ракетка мира выглядит действительно очень мощно. Подтверждение: титул в Цинциннати и самая продолжительная беспроигрышная серия с 2016-го, состоящая из восьми матчей (восьмая – над Игой Швёнтек, 6:4, 6:2).

Сенсации

Главная неожиданность третьего круга – очередная победа Цветаны Пиронковой. 32-летняя болгарская теннисистка три года не выходила на корт и выступает на US Open по защищенному рейтингу. И как выступает! После успехов в матчах с Самсоновой и Мугурусой Цветана не испытала проблем против Донны Векич (6:4, 6:1). Пиронкова снова не проиграла хорватке ни партии (4-0 в личках) и одержала третью сухую победу на турнире. Дальше у нее – француженка Ализе Корне.

А еще:

Юлия Путинцева преградила путь в четвертый круг Александре Саснович – 3:6, 6:2, 6:1.

US Open Серена долго раскачивалась, но в итоге вырубила Стивенс 3 ЧАСА НАЗАД