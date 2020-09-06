После завершения игры в пользу 22-летнего Тиафо теннисисты подошли к сетке и, кажется, напрочь забыли о действующих на турнире коронавирусных ограничениях. Вместо того, чтобы приветственно стукнуться ракетками, они пожали друг другу руки – как в былые спокойные времена.