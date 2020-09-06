Американец Френсис Тиафо и венгр Мартон Фучович нарушили правила социального дистанцирования после матча третьего круга US Open.

После завершения игры в пользу 22-летнего Тиафо теннисисты подошли к сетке и, кажется, напрочь забыли о действующих на турнире коронавирусных ограничениях. Вместо того, чтобы приветственно стукнуться ракетками, они пожали друг другу руки – как в былые спокойные времена.

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  • Тиафо выиграл со счетом 6:2, 6:3, 6:2 и сыграет в 1/8 финала с Даниилом Медведевым.
  • Ранее департамент здравоохранения округа снял с парного турнира Кристину Младенович и Тимею Бабош из-за контакта француженки с зараженным Бенуа Пэром.
  • Также в течение нескольких часов к матчу по той же причине не допускали Адриана Маннарино.

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