Серб Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open за удар мячом в линейную судью по ходу матча четвертого круга против Пабло Каррено.

При счете 5:5 в первом сете Ноле рассердился после проигранной подачи и с досадой ударил мячом в стенку корта – но попал в шею судье. Арбитр упала на землю и не могла дышать, но ей быстро оказали помощь и увели с корта. После совещания, судьи вынесли суровый вердикт – Новака сняли с матча и турнира.

U.S. Open Мужчины Джоковича сняли с US Open – он ударил мячом в судью 8 ЧАСОВ НАЗАД

«Ей даже не нужно ехать в больницу из-за этого. Вы собираетесь действовать по регламенту и дисквалифицировать меня в этой ситуации? Моя карьера, «Большой шлем», центральная арена», – приводит первые слова Джоковича журналист New York Times Бен Ротенберг.

Уже после матча серб радикально сменил риторику. «Вся эта ситуация заставляет чувствовать себя грустным и опустошенным. Я осведомился о здоровье судьи, и турнир сообщил мне, что слава богу, она чувствует себя хорошо. Мне очень жаль, что я вызвал у нее такой стресс. Так непреднамеренно. Так неправильно», – написал теннисист в инстаграме.

У US Open будет абсолютно новый чемпион. С 2004-го турнир выигрывали 7 человек: Джокович, Федерер, Надаль, Дель Потро, Маррей, Вавринка и Чилич. Никого из них в сетке нет.

В результате инцидента дальше по сетке прошел Каррено.

U.S. Open Мужчины Джоковича сняли с US Open – он ударил мячом в судью 8 ЧАСОВ НАЗАД