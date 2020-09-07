Новака Джоковича сняли с US Open за удар мячом в шею арбитра на линии – эксперты Eurosport и легендарные игроки прошлого прокомментировали главное событие турнира.

Борис Беккер

US Open Джоковича лишили рейтинговых очков и призовых за US Open ЧАС НАЗАД

Я в шоке, как никто другой. Мы с Новаком знакомы очень давно и считаем друг друга семьей. Это, наверное, самый сложный момент во всей его профессиональной жизни. Он нарушил правила, решение верное. У Джоковича было несколько сетпоинтов, но Каррено всегда находил способ выиграть следующее очко. Новаку не понравился дроп-шот оппонента, и именно тогда он потерял самообладание – нанес удар в сторону. К счастью, не было людей, зрителей, но у него есть привычка иногда выбивать мяч на трибуны. Он начал закипать.

Мяч попал в горло судье на линии, она упала, ей не хватало воздуха. Это не было его намерением, он не хотел ударить в рефери, но он ударил по мячу, и таковы правила. Тяжелый случай. Супервайзеры вышли, и мы сразу почувствовали, что у них есть только один вариант. Самая большая звезда открытого чемпионата США покинула турнир, решение было трудным, но они сделали правильный выбор. Возможно, уход с корта в конце был самым тяжелым моментом в карьере Новака Джоковича. Он был в форме всей жизни, непобежденный в этом году, на пути к получению 18-го титула «Большого шлема». Ничего из этого больше нет, теперь он собирается домой.

Матс Виландер

Такого делать нельзя. Сложно представить большую неудачу на теннисном корте. Он не просто катнул мяч обратно болбою, он перешел черту. Он ударил сильнее, чем собирался, очевидно, несчастный случай. Да, это был признак разочарования. Совсем небольшой. Но это неважно, нельзя делать подобное. Мы должны надеяться, что с линейной судьей все в порядке, похоже, она едва могла дышать. Я уже видел повтор, и это очевидная дисквалификация, с этим ничего нельзя поделать. Единственное, к чему у меня остались вопросы – почему судья на вышке не просмотрел повтор перед принятием решения, но нет никаких сомнений в том, что это дисквалификация.

Жюстин Энен

Для теннисного мира это, конечно, шок. Завтра мы обратимся в сторону будущего, и жизнь продолжится, но в мире тенниса мы не хотим видеть подобное. Конечно, Джокович не намеревался причинить вред судье, и то, что случилось – просто невезение, но [дисквалификация] это правильное решение. В этом нет никаких сомнений. Да, это Новак, но в конце концов, если бы это был любой другой игрок, решение было бы нормой. Как только мы поняли, что мяч попал в судью на линии, стало ясно, что для Джоковича все кончено. Когда смотришь вживую, это странный момент. Сейчас многое должно крутиться у него в голове – конечно, он сделал это ненамеренно, но дисквалификация – это правильное решение.

Билли Джин Кинг

Прежде всего я надеюсь, что судья на линии в порядке. Правило есть правило. К сожалению для всех участников, в данной конкретной ситуации дисквалификация была правильным решением.

Алекс Корретха

Я в полном шоке, как и все, совершенная неожиданность. Удивительно, как один сантиметр может изменить не только матч, но и будущее нашего спорта, его историю. Проиграв несколько важных очков, Новак явно потерял концентрацию – он уже послал один мяч на трибуны, что было бы очень опасно, если бы там были люди. Он не контролировал свои эмоции. Он сломался, не мог себя контролировать и, к сожалению, ему не повезло попасть в судью. С существующими правилами его нужно дисквалифицировать. Очевидно, другого выхода не было, жаль. Обидно, что этот матч так закончился. Вы должны знать, как справляться с эмоциями на корте. Это большой урок для детей и для всех участников тура. Вы должны быть очень осторожны с тем, что делаете на корте, потому что можете сильно навредить кому-то.

Мартина Навратилова

Невероятно, что только что произошло на корте US Open. Новака Джоковича дисквалифицировали из-за непреднамеренного, но глупого удара мячом в горло линейному арбитру. У судей не было другого выбора. Вот это да… Рада, что с линейной судьей все в порядке.

Джон Макинрой

Думаю, он не справился с давлением. Многое происходило вне корта, это явно повлияло на него. Теперь, нравится ему это или нет, он будет плохим парнем до конца своей карьеры. Будет интересно посмотреть, как он с этим справится.

Джокович лишился всех рейтинговых очков и призовых за турнир.

У US Open будет абсолютно новый чемпион. С 2004-го турнир выигрывали 7 человек: Джокович, Федерер, Надаль, Дель Потро, Маррей, Вавринка и Чилич. Никого из них в сетке нет.

КТО ВЫИГРАЕТ US OPEN ПОСЛЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ДЖОКОВИЧА? Даниил Медведев Доминик Тим Саша Зверев Андрей Рублев Денис Шаповалов Маттео Берреттини Кто-то другой

US Open «Ей даже не нужно в больницу». Слова Джоковича после дисквалификации ЧАС НАЗАД