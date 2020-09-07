«Поменяйте нас с джокером местами. «Непреднамеренное попадание мячом в шею болбоя». На сколько лет меня бы забанили? 5? 10? 20?», – написал спортсмен в твиттере и предложил подписчикам выбрать срок воображаемой дисквалификации.