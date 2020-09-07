Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на дисквалификацию Новака Джоковича.
«Поменяйте нас с джокером местами. «Непреднамеренное попадание мячом в шею болбоя». На сколько лет меня бы забанили? 5? 10? 20?», – написал спортсмен в твиттере и предложил подписчикам выбрать срок воображаемой дисквалификации.
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- Новака сняли с US Open-2020 за удар мячом в шею арбитра на линии.
- Кирьос дважды играл с Джоковичем – оба матча закончились его победой.
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