После дисквалификации Новака Джоковича букмекеры пересмотрели линии и сошлись во мнении, что новый фаворит US Open – Даниил Медведев. В трех стартовых матчах русский №1 не проиграл ни сета и выглядел очень убедительно. Учитывая опыт прошлогоднего финала и нестабильность большинства оставшихся соперников, Даниилу вполне по силам забрать кубок открытого чемпионата США.

Кого для этого нужно обыграть?

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Четвертый круг: Френсис Тиафо (коэффициент на победу в турнире – 67)

Если поздние стадии придется исследовать на ощупь, то в четвертьфинале у Медведева конкретный соперник. В США Тиафо никогда не доходил до четвертого круга (лучший результат на «Шлеме» – 1/4 АО-2019), поэтому уже выступил выше ожиданий. На пути во вторую неделю он переиграл крепких парней из топ-100 – Андреаса Сеппи, Джона Миллмана и Мартона Фучовича. Проще всего для американца сложился матч против набравшего ход венгра – Френсис отдал ему всего семь геймов.

Френсис Тиафо Фото: Getty Images

Тем не менее шансы Тиафо против Медведева исчисляются крошками. Даниил ведет 2-1 в личных встречах, но уверенно выиграл две последние в 2019-м и 2020-м. Самая свежая победа пришлась на первый круг Australian Open этого года, где Даниил превзошел соперника в четырех сетах.

Четвертьфинал: Маттео Берреттини (коэффициент на победу в турнире – 13)

Итальянцу в четвертом круге предстоит матч против второго оставшегося в турнире русского – Андрея Рублева. Конечно, российским поклонникам тенниса хотелось бы увидеть в четвертьфинале соотечественников, но мы берем в расчет букмекерские расклады на итоговую победу, и шансы Берреттини выше – 13 против 17.

Если оценивать игру итальянца, то он без преуменьшений хорош (все победы по 3-0), но при этом, как и у Медведева, у него не было на пути серьезных соперников. 119-й номер рейтинга Соэда, зеленый Умбер и больше грунтовый, чем хардовый Рууд – смешные ребята для набравшего форму Маттео.

С Даниилом Берреттини играл однажды, но два года назад (тогда оба были далеко не топами): в первом круге турнира в Индиан-Уэллс Медведев победил в трех сетах – 6:7, 7:5, 6:4).

Полуфинал: Доминик Тим (коэффициент на победу в турнире – 4,33)

До начала мэйджора букмекеры выстроили забавную линию на победителя, при которой фаворитом был Джокович, вторым шел Медведев, третьим – Тим. Но если каждого равнять в финале по Джоковичу, большие шансы с ним имел Доминик. Если же Новак вылетал (что и произошло), то фаворитом всего турнира становился Даниил – то есть его возможности в противостоянии с австрийцем оцениваются выше.

Рассматривать перспективы Тима по-прежнему непросто: он много тренировался и играл выставочные матчи перед возобновлением сезона, но в первой же игре разгромно уступил Филиппу Крайиновичу (взял жалкие три гейма и два очка на приеме в Цинциннати). До четвертьфинала Доминик не играл против силачей: грунтовик Мунар, ни разу не заходивший даже в полуфинал турниров ATP Нагал, а еще сильно сдавший в последние годы Чилич – легкие жертвы для австрийца.

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Но дальше Доми ждут агрессивный Оже-Альяссим (145 виннеров за три матча) и, возможно, дерзкий Алекс де Минаур. Пролезет ли он сквозь них – большой вопрос. Но даже если все получится, то против Даниила ему будет придется сложно: Медведев в конце 2019-го выиграл последний очный матч 6:3, 6:1 – это произошло на харде в Монреале.

Финал: Александр Зверев (коэффициент на победу в турнире – 4,5)

После выхода в 1/4 и новости о дисквалификации Джоковича Александр Зверев высказался первым и с удовольствием предположил, что в этом году турнир выиграет кто-то из молодых. Шансы на это действительно высоки, потому что из игроков старше 24 лет в сетке остались только Вашек Поспишил (30), Пабло Каррено (29) и Доминик Тим (27).

Юным победителем US Open Зверев наверняка видит себя, и у него есть повод помечтать. Саша без лишней суеты прошел четыре круга, а в двух оставшихся до финала матчах сыграет с такими же молодыми, но менее опытными Чоричем и Шаповаловым. Ну или с Каррено, который должен был израсходовать удачу в матче с Джокером.

Финал Медведев – Зверев, если он случится, будет максимально непредсказуемым, и что приятнее – олицетворением нового, омолодившегося тенниса. Но не факт, что Даниил вывезет соперника – Саша для него по-прежнему очень неудобен и держит большую разницу в личном противостоянии (6-1).

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