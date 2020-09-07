Имя судьи, в которую попал мяч, официально не разглашается. Тем не менее, ее аккаунт в инстаграме стал известен после того, как в сербских СМИ были опубликованы фото из него с указанием источника. Фанаты Новака завалили профиль женщины десятками негативных комментариев.

«Отлично, ты жива. Ты так упала, когда тебя коснулся мяч, что я думал, тебя уже кремировали», «Надеюсь, ты за это сгниешь в аду. Ад не так страшен, как рассерженные фанаты Ноле! Но неважно, можешь быть уверена, что однажды сработает карма. Из-за тебя US Open дисквалифицировал лучшего теннисиста. Новак, надеюсь, ты осознаешь, что она изначально симулировала травму. Тебе сколько лет, бабуля? 13? Притворяешься, что у тебя болит голова, чтобы не ходить в школу, только это больше похоже на момент из «Гарри Поттера», где Драко сделал вид, что у него сломана рука, чтобы казнили гиппогрифа», – пишут разъяренные болельщики.