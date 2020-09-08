Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев разыграют путевку в полуфинал US Open.

Рублев отомстил итальянцу Маттео Берреттини за прошлогодний вылет с турнира на той же стадии и в четырех сетах убрал шестую ракетку турнира – 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.