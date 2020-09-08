Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев разыграют путевку в полуфинал US Open.

Рублев отомстил итальянцу Маттео Берреттини за прошлогодний вылет с турнира на той же стадии и в четырех сетах убрал шестую ракетку турнира – 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

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Медведев без шансов вынес американца Френсиса Тиафо – 6:4, 6:1, 6:0.

Даниил вышел на соотечественника – на US Open состоится полностью российский четвертьфинал.

  • По личным встречам счет 2:0 в пользу Медведева.
  • Даниил – прошлогодний финалист турнира.

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