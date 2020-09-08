Даниил Медведев обыграл американца Френсиса Тиафо в 1/8 Открытого чемпионата США – 6:4, 6:1, 6:0.

В первом сете американский теннисист еще создавал иллюзию борьбы, но отпустил россиянина на два гейма и не сдержал эмоций. При счете 3:2 в пользу Даниила Тиафо послал мяч в тело оппоненту, но Медведев успел подставить ракетку и запустил свечу за спину Френсису.

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От досады тот, не глядя на соперника, показал ему средний палец. Скорее всего, это был лишь дружеский жест – с учетом характера Даниила, он вряд ли оставил бы оскорбление без внимания.

  • В 1/4 Медведев сыграет с еще одним россиянином Андреем Рублевым.
  • Даниил ведет 2:0 по личным встречам с соотечественником.

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