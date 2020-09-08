В первом сете американский теннисист еще создавал иллюзию борьбы, но отпустил россиянина на два гейма и не сдержал эмоций. При счете 3:2 в пользу Даниила Тиафо послал мяч в тело оппоненту, но Медведев успел подставить ракетку и запустил свечу за спину Френсису.

От досады тот, не глядя на соперника, показал ему средний палец. Скорее всего, это был лишь дружеский жест – с учетом характера Даниила, он вряд ли оставил бы оскорбление без внимания.