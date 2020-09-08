Мужчины

Россия

US Open Тиафо показал Медведеву средний палец 4 ЧАСА НАЗАД

Даниил Медведев и Андрей Рублев мощно представляют Россию в мужском одиночном турнире, но в полуфиналах мэйджора останется только один представитель страны – парни встретятся в 1/4.

Медведев разобрал Френсиса Тиафо на части – россиянин отдал сопернику всего пять геймов, а в последнем сете и вовсе повесил баранку – 6:4, 6:1, 6:0. Для Даниила это был самый быстрый матч на турнире – теннисист провел на корте всего 1 час и 38 минут. Первая ракетка России остается последним игроком Открытого чемпионата США-2020, который не проиграл ни сета.

Тиафо сопротивлялся один сет, после чего Медведев врубил режим танка

Рублев повторил персональный рекорд US Open из 2017 года и пробился в четвертьфинал, а заодно отомстил шестой ракетке турнира Маттео Берреттини за поражение на той же стадии годичной давности. 22-летний андердог сдал итальянцу первый сет, а затем как с конвейера выдал три партии с одинаковым счетом и итоговую победу – 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Рублев взял реванш у Берреттини и издал победный рев после матчбола

Россияне дважды встречались в соревновательных матчах, оба раза на стадии четвертьфиналов и оба раза победил Медведев – а после становился триумфатором турнира. Ждем повторения сценария?

Топы

Денис Шаповалов продолжил серию канадских рекордов на US Open. В 2019 году Бьянка Андрееску стала первой чемпионкой турнира «Большого шлема» в одиночном разряде из Канады, теперь Шаповалов – первый канадец в четвертьфинале мужского одиночного турнира на американском мэйджоре. В четырех сетах Денис прошел седьмую ракетку турнира Давида Гоффена – 6:7(0), 6:3, 6:4, 6:3. 21-летний теннисист смотрелся лучше даже в первом сете, проигранном на тай-брейке.

Александр Зверев без проблем прошел Алехандро Давидовича-Фокину. За 1 час 31 минуту фаворит отдал испанцу всего пять геймов и буднично вкатился в четвертьфинал – 6:2, 6:2, 6:1. Там его поджидает хорват Борна Чорич – в матче 4-го круга 27-я ракетка турнира обыграл австралийца Джордана Томпсона – 7:5, 6:1, 6:3. Зверев выглядит очевидным претендентом на полуфинал, но по личным встречам преимущество у Чорича – 3-1.

Австриец Доминик Тим превратил в формальность потенциально интригующий матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. У оппонентов два из трех самых мощных форхендов на турнире, но Тим воспользовался оружием лучше и с начала второго сета не дал сопернику ни шанса – 2 часа 9 минут на корте и итоговая победа со счетом 7:6(4), 6:1, 6:1. Доминик пробился в седьмой четвертьфинал мэйджора в карьере – в шести предыдущих случаях его на поздних стадиях останавливали Рафаэль Надаль (4 раза) и Новак Джокович (два раза). Обоих нет – у второй ракетки мира неплохой шанс на первый «Шлем». В 1/4 он сыграет с Алексом де Минауром – австралиец в трех сетах обыграл Вашека Поспишила.

Сенсации

Главная сенсация раунда, всего турнира и 2020 года в теннисе – вылет фаворита Новака Джоковича. Первая ракетка мира не проиграл в этом году ни матча, приехал на мэйджор без главных оппонентов в лице Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, но в отсутствие очевидных конкурентов Ноле проиграл единственному достойному сопернику – самому себе.

При счете 5:5 в первом сете против Пабло Каррено Джокович проиграл подачу и хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею линейному судье. Арбитр упала на корт и начала кашлять, как будто задыхаясь. Через некоторое время девушке оказали помощь и увели с корта, а с Новаком поступили по регламенту – сняли с турнира, лишили всех набранных очков и призовых.

Тот самый удар Джоковича в арбитра, после которого его сняли с USO

Женщины

Топы

Наоми Осака за 72 минуты расправилась с эстонкой Анетт Контавейт – 6:3, 6:4. Анетт толком не включилась в игру и не оказывала достойного сопротивления до финального гейма – Осака взяла верх лишь на шестом матчболе.

Контавейт скопировала Чорича, отыграв 6 матчболов. Но уступила Осаке

Серена Уильямс выиграла второй трехсетовик подряд на стадионе Артура Эша, победив Марию Саккари за 2 часа 29 минут – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. 38-летняя американка выиграла стартовый сет, прежде чем сдать второй на тай-брейке. В третьей партии Серена ушла с 0:2 по геймам и выиграла шесть из семи последующих. На пути к 24-му титулу «ТБШ» для Серены видится только одно очевидное препятствие – Осака, последний игрок из топ-10, оставшийся в розыгрыше помимо самой Уильямс.

Серена отпраздновала сложную победу свирепым ревом

Турнир потерял двух теннисисток с высоким номером посева. Бельгийка Элис Мертенс уверенно вынесла вторую ракетку турнира Софию Кенин из США – 6:3, 6:3. Американка Шелби Роджерс прошла шестую сеяную Петру Квитову в упорнейшем матче продолжительностью 2 часа 43 минуты – 6:7(5), 6:3, 6:7(6).

Сенсации

Победы Серены Уильямс, Виктории Азаренко и Цветаны Пиронковой означают, что в четвертьфинале «Большого шлема» сыграют три матери – такого в истории мэйджоров еще не случалось.

US Open Тиафо сопротивлялся один сет, после чего Медведев врубил режим танка 15 МИНУТ НАЗАД