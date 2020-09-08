Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в 1/2 US Open, переиграв в четвертьфинале Борну Чорича из Хорватии – 1:6, 7:6(5), 7:6(1), 6:3. Матч продолжался 3,5 часа.

Зверев допустил 12 двойных ошибок, но компенсировал их 18 подачами навылет, разница виннеров и анфорсов – 52-46.

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Саша проигрывал сет и горел во второй партии 2:4, а затем уступал и на тай-брейке, но перевернул матч в свою пользу.

Зверев стал первым за 25 лет немецким теннисистом, вошедшим в топ-4 на US Open.

  • В полуфинале он сыграет с победителем матча между Пабло Каррено и Денисом Шаповаловым.
  • Александр лишь однажды играл в 1/2 «Шлема» – на АО-2020, где уступил Доминику Тиму.

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