Третья ракетка турнира Даниил Медведев победил в четвертьфинальном матче открытого чемпионата США соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:6 (6), 6:3, 7:6 (5).

Встреча длилась 2 часа 27 минут.

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Медведев был лучше при вводе мяча в игру. Он сделал 16 эйсов против 10 у соперника, но совершил три двойные ошибки, в то время как Рублев допустил лишь один дабл-фолт. При этом Даниил увереннее действовал на подаче. Третья ракетка турнира был сильнее Андрея при проценте первого мяча (59% против 51%), превзошел его по очкам с первой (89% против 80%) и со второй подач (65% против 61%).

Вице-чемпион US Open взял более чем в два раза больше активно выигранных мячей – 50, в то время как Рублев всего 22. Но Андрей допустил 17 невынужденных ошибок против 37 у соперника. За весь матч теннисисты лишь раз дошли до брейк-поинта, и во второй партии это единственное очко забрал Даниил.

Медведев в третий раз подряд обыграл Рублева – в 2019-м они играли друг с другом на стадии четвертьфинала на турнире в Санкт-Петербурге, а также на «Мастерсе» в Цинциннати.

В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Доминик Тим – Алекс де Минаур. Эта игра пройдет в пятницу, 11 сентября, после 23:00 по московскому времени.

Другую полуфинальную пару составили Пабло Карреньо-Буста и Александр Зверев.

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