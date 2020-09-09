Болельщики первой ракетки мира Новака Джоковича до сих пор пребывают в ярости от дисквалификации главного фаворита с US Open: Новак после проигранной подачи с досады отбросил мяч в сторону линейных арбитров и попал женщине-судье в горло, отчего та упала. Приглашенный на корт супервайзер спустя несколько минут объявил о снятии Джоковича с турнира.

Фанаты рассвирепели – судью Лору Кларк нашли в инстаграме и обрушили на нее самые мерзкие оскорбления: женщину обвиняли в спланированной актерской игре и обещали, что скоро она отправится следом за умершим несколько лет назад сыном. А главный аргумент, которым оперируют болельщики Джоковича в комментариях и соцсетях – Рафаэля Надаля и Роджера Федерера за подобный инцидент бы не дисквалифицировали.

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Издание Give Me Sport покопалось в архивах и вспомнило похожий эпизод в карьере Федерера. На Australian Open-2006 швейцарец неаккуратно откинул мяч в сторону болбоя, но никаких санкций не последовало – тогда все посмеялись, включая самого мальчика. А комментаторы сказали, что парню даже повезло – теперь он может гордо рассказать друзьям, что в него попал мячом сам Роджер Федерер.

В релизе USTA по Джоковичу было сказано, что причиной дисквалификации стал «удар по мячу с небрежным пренебрежением к последствиям». Автор материала на GMS считает, что Федерер отбил мяч с большим пренебрежением, чем Джокович.

«Несмотря на различную реакцию при ударе болбоя Федерером и судьи на линии Джоковичем (один засмеялся, а другая упала на корт), возможно, эпизоды были идентичными. Возникает вопрос – одинаковы ли правила для всех?» – пишет Джо Сэндом.

Абсурдности ситуации добавляет то, что в соцсетях завирусился недавний твит болбоя, пострадавшего от Федерера. Его зовут Хит Джеймисон, сейчас он взрослый мужчина и соучредитель крупной фирмы в Австралии.

«2020 – Новак Джокович попадает в линейную судью, его дисквалифицируют с US Open. 2006 – Роджер Федерер откидывает мяч и попадает в меня. Говорит «ты должен быть готов к этому» и хихикает. Это были 14 тяжелых лет, Роджер, не пора ли извиниться?» – написал герой эпизода и добавил хэштег #СправедливостиДляХита.

Скорее всего, это шутка – но в 2020-м никто не удивится, если твит Хита Джеймисона был написан всерьез.

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