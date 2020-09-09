В прошлом году Даниил Медведев покорил Америку не только благодаря мощному выступлению на мэйджоре и битве с Рафой Надалем в финале. Долговязый русский превратился в главного антагониста турнира благодаря гениальной реакции на недовольство болельщиков. Те освистали теннисиста за вырванное у болбоя полотенце в матче против Фелисиано Лопеса, он в ответ показал средний палец и поблагодарил за бешеную энергетику. «Если бы вас здесь не было, наверное, я проиграл бы, – признался запыхавшийся Медведев после победы над испанцем в третьем раунде. – Я очень устал, у меня были судороги, и играть было очень тяжело. Так что когда вы отправитесь спать, знайте, что я победил благодаря вам».

Даниил искренне наслаждался статусом загадочного провокатора и ненавистью фанатов на каждом следующем матче до финала. Он устраивал игры разума в духе Жозе Моуринью или Конора Макгрегора, питался негативом и издевательски подбадривал хейтеров. Когда Медведев героическим усилием перевел финал против Надаля в решающий сет, болельщики наконец оценили его класс и наградили овацией. В тот момент казалось, что секрет успеха первой ракетки России кроется именно во взаимодействии с трибунами.

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Колумнист The New Yorker Луиза Томас красиво описала отношение зрителей к Медведеву: «Он больше похож на учителя, чем на профессионального спортсмена, и ведет себя как рестлер, а не как теннисист. Он кажется идеальным злодеем, а затем вдруг начинает рассуждать о любви. Ему очень трудно подобрать определение, как персонажу Достоевского или плоду коллективного воображения жителей Нью-Йорка». Противоречивым и харизматичным спортсменам часто нужно, чтобы вокруг находилась способная оценить их личность публика. Свист многотысячного стадиона Артура Эша легко сломил бы ранимого или неустойчивого теннисиста, но Медведев, наоборот, превратил его в источник мотивации.

Было трудно поверить, что Даниил добьется того же успеха второй год подряд в абсолютно других условиях. Некоторые андердоги раскрепостились из-за ковидных ограничений и пустых трибун, но Медведеву чуть ли не больше остальных не хватало драйва и напряжения, когда за каждой подачей, затаив дыхание, следят реальные зрители, а не движущиеся картинки с фанатских камер. «Невозможно сравнивать эту ситуацию с прошлогодним турниром, – признался 24-летний спортсмен. – Все по-другому, но я помню, как хорошо играл здесь и побеждал в больших матчах. Я чувствую уверенность, потому что даже без зрителей это все еще стадион Артура Эша, все еще стадион Луи Армстронга».

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Из-за яркого перфоманса, войны с фанатами и трештока в 2019-м некоторые забыли, насколько хорош Медведев на корте. На самом деле пустые трибуны лишь напомнили, что самые сильные качества русского – непоколебимый характер и умение адаптироваться к любым обстоятельствам. В прошлом сезоне Eurosport подробно разбирал неудобную для соперников технику Даниила – тогда ему удалось дойти до шести финалов подряд благодаря нестандартному движению и причудливой траектории ударов, когда мяч пролетает прямо над сеткой, но не теряет скорость. Год спустя Медведев остался на том же уровне, будто его совсем не беспокоят социальная изоляция и отсутствие свистящих болельщиков.

Он все так же изматывает оппонентов бесконечными кроссами, терпеливо держится на задней линии и дожидается ошибок. «Это похоже на игру в кошки-мышки, – сказал Джокович, который в 2019-м дважды проиграл Даниилу. – Приходится постоянно менять темп, чтобы мяч перемещался не только справа налево, потому что ему нравится этот ритм». Необычная техника Медведева не поражает красотой, но впечатляет эффективность – с ней одинаково тяжело справиться и игрокам из второй сотни, и Новаку или Надалю. «Он так играет, потому что у него необычное телосложение – объяснил тренер Жиль Сервара. – Эта техника подходит для его тела, для его биомеханики, психологии и менталитета. Так работает система: все четыре компонента соединяются в технике».

К тому же Медведев находит мотивацию в противостоянии не только с фанатами – многие соперники считают его поведение на корте детским и истеричным, хотя после матчей Даниил оказывается дружелюбным и приятным парнем. «Некоторые игроки не понимают, почему я так себя веду, – признался победитель семи турниров ATP. – Я могу сделать что-то плохое на корте, а они не разделяют теннис от обычной жизни. Они не хотят дружить со мной, а я говорю: «Парни, поверьте, за пределами корта я не такой!» Они воспринимают происходящее на корте как личное, но меня это не беспокоит». За шесть лет профессиональной карьеры Медведев обрел больше хладнокровия и мудрости, чем более опытные, но нервные соперники.

Четыре победы на US Open-2020 стали подтверждением того, что элитный класс Медведева не зависит от взаимодействия с болельщиками. Бен Ротенберг на страницах The New York Times неслучайно посвятил прогрессу одного из фаворитов колонку с заголовком «На прошлом US Open Медведев спровоцировал смех и свист. Теперь он просто будет играть». Удачное стечение обстоятельств, по которому Роджер Федерер, Рафа Надаль и Новак Джокович исчезли с пути Даниила, не обесценивают возможного триумфа – в такой форме русский дал бы бой любому из «Большой тройки».

Колумнист The Loop Шейн Райан объяснил преимущество Медведева перед другими игроками молодого поколения: Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и Френсис Тиафо играют слишком агрессивно и не умеют отсиживаться в обороне, Саша Зверев и Стефанос Циципас, наоборот, в решающие моменты отключаются и действуют слишком пассивно. На US Open Даниил обрел идеальную гармонию: он разыгрывает длинные комбинации, гоняет соперников по разным углам кортам и резко меняет скорости посреди розыгрыша. Райан предлагает сравнивать Медведева не с ровесниками, а с Джоковичем, который в том же стиле превратился в лучшего разрушителя тура.

«Стиль Даниила имеет даже большее значение, чем его личность, – заключил эксперт. – Он обладает редким сочетанием силы высокого игрока и маневренности низкого. Его таланта хватило бы, чтобы закрепиться в элите, но он начал этот турнир третьим сеянным, потому что осознает значение баланса между спокойствием и напором. Это нельзя сказать ни о ком из других молодых игроков, и он доводит до конца продолжительные розыгрыши лучше любого из них». Отсутствие многолетних чемпионов открыло для Медведева идеальную возможность стать королем харда и доминировать на US Open так же, как Надаль на «Ролан Гаррос». После прошлогоднего эпатажа и саркастичных послематчевых интервью победа на мэйджоре без болельщиков станет еще более впечатляющим достижением.

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