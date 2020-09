Колумнист The New Yorker Луиза Томас красиво описала отношение зрителей к Медведеву: «Он больше похож на учителя, чем на профессионального спортсмена, и ведет себя как рестлер, а не как теннисист. Он кажется идеальным злодеем, а затем вдруг начинает рассуждать о любви. Ему очень трудно подобрать определение, как персонажу Достоевского или плоду коллективного воображения жителей Нью-Йорка». Противоречивым и харизматичным спортсменам часто нужно, чтобы вокруг находилась способная оценить их личность публика. Свист многотысячного стадиона Артура Эша легко сломил бы ранимого или неустойчивого теннисиста, но Медведев, наоборот, превратил его в источник мотивации.

Четыре победы на US Open-2020 стали подтверждением того, что элитный класс Медведева не зависит от взаимодействия с болельщиками. Бен Ротенберг на страницах The New York Times неслучайно посвятил прогрессу одного из фаворитов колонку с заголовком «На прошлом US Open Медведев спровоцировал смех и свист. Теперь он просто будет играть». Удачное стечение обстоятельств, по которому Роджер Федерер, Рафа Надаль и Новак Джокович исчезли с пути Даниила, не обесценивают возможного триумфа – в такой форме русский дал бы бой любому из «Большой тройки».