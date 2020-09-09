Серена Уильямс обыграла Цветану Пиронкову и вышла в полуфинал открытого чемпионата США.
Американке понадобилось 2 часа и 14 минут. Она отдала первый сет, но включилась и переломила ход встречи – итоговая победа Уильямс со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
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Для Серены будущий полуфинал станет на US Open 11-м подряд.
- В полуфинале Серена сыграет с победителем пары Азаренко – Мертенс.
- 38-летняя Уильямс все еще гонится за достижением Маргарет Корт – 24 титула на турнирах «Большого шлема». Серене не хватает одной победы.
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