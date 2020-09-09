Серена Уильямс обыграла Цветану Пиронкову и вышла в полуфинал открытого чемпионата США.

Американке понадобилось 2 часа и 14 минут. Она отдала первый сет, но включилась и переломила ход встречи – итоговая победа Уильямс со счетом 4:6, 6:3, 6:2.