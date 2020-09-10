В теннисе нет другого такого же борца за права всех на все, как Серена Уильямс. Оказывается, ее мятежный дух сформировала музыка протеста – панк-рок.

С возрастом музыкальные вкусы обычно становятся шире. Сейчас Серена снимается в клипах у поп-дивы Бейонсе, приглашает ее на свадьбу с мужем Jay-Z и признается, что чаще слушает хип-хоп. Но ее любимый жанр остается прежним – рок и только рок.

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Серена Уильямс в косухе с продюсерами бродвейского мюзикла по альбому Green Day – American Idiot Фото: Getty Images

Все идет из детства. В архивах Sports Illustrated за 1990-е годы можно найти текст про двух темнокожих сестер-тинейджерок из США с невероятным потенциалом и амбициями в теннисе. Автор материала рассказывает, что мама и тренер девочек Бренди Прайс очень беспокоится, потому что дочери сходят с ума от героев панк-сцены Bad Religion, Rancid, Hole и Green Day.

Послушные девчата из религиозной семьи слушают группу с названием «плохая религия» – действительно странная коллизия. Но калифорнийский панк 90-х нападал не столько на церковь, сколько на классовое неравенство, безысходность в обществе и несправедливость. Девочки росли в этой среде и в этом окружении, поэтому слушали то, что видели своими глазами. Позднее они переехали во Флориду, но бунтарский дух Калифорнии прихватили с собой.

Вот какие детские воспоминания о рок-музыке сохранила старшая из Уильямс: «Я девочка инди и андеграунда. С нашей сестрой Лин мы часто тусовались в Лос-Анджелесе, она тоже обожает музыку. Она музыкант и пишет песни, а я играю на гитаре. У Серены тоже есть кое-какие навыки, хотя я играю намного лучше, чем она». Младшая помнит музыкальное детство немного иначе и утверждает, что Винус чаще играла на басу, а лид-гитару уступала ей: «Мы делали много музыки, играли панк. Винус больше любила альтернативу, но нам всегда было весело».

В 1992 году Лос-Анджелес потрясло восстание против полицейского произвола в отношении темнокожих, аналогичное тому, что охватило всю Америку после смерти Джорджа Флойда в 2020-м. Панк-движение штата получило естественный буст и вышло на новый пик, а уже два года спустя Green Day выпустили культовый альбом Dookie, который в прошлом году Серена поздравила с юбилеем: «25 лет назад моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Спасибо, Green Day – Билли Джо Армстронгу, Тре Кулу и Майку Дёрнту».

Если Винус называет любимой группой U2 и признается в симпатиях к 311 и Beck (и правда не самый мейнстримный рок), то для Серены нет ничего дороже Green Day. На первый концерт любимой группы 12-летнюю девочку привел отец, когда еще совсем молодые музыканты приезжали во Флориду в рамках мирового тура 1993 года.

Спустя 17 лет Уильямс лично призналась в этом фронтмену группы Билли Джо после шоу в Лондоне, на которое теннисистка забежала за два дня до старта Уимблдона. «Устроила небольшое кардио. Я немного попрыгала, и это было потрясающе. Все знают, что я большая фанатка Green Day. Они были так близко, что я не могла это пропустить», – заявила Серена. Спустя две недели она выиграла турнир.

Ради концерта американке пришлось пожертвовать частью официального мероприятия, зато у нее появились совместные фото с группой и рок-дивой Джоан Джетт, а интернет покорило милейшее исполнение Сереной одного из первых хитов в истории группы – «2000 Light Years Away». Впрочем, это была не первая личная встреча музыкантов и спортсменки. В середине 00-х они вместе спели «Jingle Bells» в рождественском выпуске шоу Джимми Киммела. Серена, кажется, была настолько впечатлена, что не осознавала свое счастье.

Green Day – главный мотиватор в карьере Серены с ранних лет. Детский тренер теннисистки Рик Макки рассказывал удивительную историю: однажды Уильямс-младшая начала халтурить на тренировке. Рик пригрозил, что нужно отпахать еще час, на что Серена поставила условие: «Мне нужны пепси, картошка фри, сникерс и футболка Green Day. Если принесете, я отработаю на 100% еще один час». Помощник тренера собрал все, что хотела Серена, но не нашел музыкальный мерч. Теннисистка все равно отзанималась час, потом отложила ракетку и заявила: «Я закончила. Жду футболку Green Day завтра в 8 утра».

Спустя десятилетия Серену радуют те же вещи. В 2013 году журналист музыкального издания Rolling Stone Стефен Родрик провел с теннисисткой один день и написал об этом репортаж. Напряженную и сосредоточенную на теннисе Уильямс за целые сутки расслабил только один момент: когда менеджер принесла ей новые футболки любимой группы. «Серена реанимировалась и запрыгала в гостиной, выкрикивая «Какие же они крутые!» – писал журналист.

Порой фанатизм Серены действительно выходит за рамки. Теннисистка чувствует это сама и шутит: «Я не боюсь, что меня могут преследовать фанаты, потому что я сама немного сталкер. Даже не считала, сколько раз я была на Green Day – слишком много. Дошло до того, что я знаю сценарий шоу: какая песня будет следующей или что сыграют на бис. На месте группы я бы присматривала за мной». На музыкальных форумах даже подсчитали, сколько раз Уильямс-младшая писала про Green Day у себя в твиттере. Получилось за несколько лет.

Группа ценит преданность теннисистки и периодически отправляет ей сюрпризы: она была почетным гостем на открытии бродвейского мюзикла по мотивам альбома «American Idiot», получила гитару с автографами музыкантов, а фронтмен Армстронг периодически обменивается с ней комплиментами в инстаграме. Музыкант удивляется, как его лицо превращается в лицо Серены через FaceApp, а в ответ получает сердечки за душевное исполнение «Boulevard of Broken Dreams» на акустической гитаре.

Гитары – еще одна большая слабость Серены. 10 лет назад она признавалась в любви к легендарной модели Fender Stratocaster. «У меня пять гитар, все «страты». Люблю «страты». Играю не часто, не так много, как раньше. Вообще у меня есть акустика, на которой я играла больше. С большими ногтями сейчас играть на гитаре невозможно. А ногти я стричь не собираюсь», – смеялась спортсменка. Но судя по последнему фото коллекции гитар Уильямс, их там уже явно больше пяти.

Кроме Green Day и панк-сцены Калифорнии, Серена котирует Бон Джови и Джорджа Майкла, особенно его песню «Faith». Еще одно музыкальное увлечение теннисистки – караоке: «Я хороша в рок-хитах 90-х. Да, мне реально нужен рок, потому что он больше всего подходит для моего голоса». И в этом легко убедиться: в 2019 году в инстаграме вылезло видео, где Серена заряжает классический трек Бон Джови 1986 года «Livin 'On A Prayer».

Мы видели Серену с разных сторон: на корте она может крушить и убивать, в общественном поле – бороться за права темнокожих, в личной жизни радоваться счастью материнства. Но совершенно точно есть еще одна Серена, которую мы знаем очень плохо. И вот эта Серена – девочка-панк, воспитанная бунтарской Калифорнией на стыке 80-х и 90-х, – выглядит самой настоящей.

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