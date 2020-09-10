Ночью со среды на четверг стали известны последние полуфиналисты US Open. В мужской сетке определялся соперник Даниила Медведева, в женской – оппонентка Серены Уильямс.

Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом – второй сеяный уверенно прошел австралийца Алекса де Минаура (6:1, 6:2, 6:4). Тим сделал 11 эйсов против одного у Де Минаура, оба теннисиста по три раза ошиблись на подаче. Доминик реализовал семь брейк-пойнтов из 13, Алекс – два из семи.

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В заключительном женском четвертьфинале Виктория Азаренко из Беларуси уверенно обыграла бельгийку Элис Мертенс со счетом 6:1, 6:0. Азаренко трижды подала навылет, Мертенс – лишь один раз. Белоруска допустила две двойные ошибки против пяти у соперницы. Вика шесть раз взяла подачу соперницы, имея 11 возможностей, Элис реализовала один брейк-пойнт из четырех.

Другие полуфинальные пары – Александр Зверев и Пабло Каррено-Буста, Наоми Осака и Дженнифер Брэйди.

Полуфиналы в одиночном разряде состоятся в пятницу, 11 сентября.

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