22-летний Рублев проиграл первую партию на тай-брейке, ведя со счетом 5:1 и имея три сетбола. После он бросил ракетку, банан, и эмоционально кричал в сторону своей ложи, где находился тренер Фернандо Висенте. Также Андрей получил предупреждение от судьи на вышке за нецензурную брань.

«Все бы испытывали такую злость – кроме топ-игроков. В этом разница между мной и топами. Они бы не показали этих эмоций. В первом сете у меня был хороший шанс, но Даниил отлично сыграл. Я немного ошибся при счете 6:5, но это спорт, это игра. И, конечно, топ-игроки не стали бы вести себя так, как я после первого сета», – цитирует Рублева пресс-служба турнира.