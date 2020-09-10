Мужчины

Борна Чорич (Хорватия) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:7 (5), 6:7 (1), 3:6

US Open Расписание 11-го дня US Open. Серена – Азаренко, Осака – Брэйди 15 МИНУТ НАЗАД

В первом сете казалось, что вслед за Стефаносом Циципасом неуступчивый Чорич выбьет с турнира еще одного некстгена – он уверенно взял первую партию, а потом повел с брейком во втором сете. Зверев сыпал двойными ошибками (12 на весь матч), но вернул проигранную подачу и вцепился в соперника на тай-брейке.

Второй сет тоже дошел до тай-брейка, и там Зверев уверенно доминировал, позволив Чоричу взять всего одно очко. Затем Александр закрыл хорвата со счетом 6:3 и шагнул во второй полуфинал мэйджора подряд. Матч не изобиловал впечатляющими розыгрышами, а процент брака был велик у обоих теннисистов, но до полуфинала у Зверева есть время поработать над ошибками.

Зверев вчистую слил Чоричу первый сет, но затем собрался

Пабло Каррено Буста (Испания) – Денис Шаповалов (Канада) – 3:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 0:6, 6:3

21-летний канадец стремился к новому достижением – вслед за четвертьфиналом он хотел стать первым представителем своей страны в полуфинале US Open. Денис забрал у более опытного испанца первый сет, но оба тай-брейка остались за Каррено Бустой.

Шаповалов прибавил, в четвертом сете повесил сопернику баранку и окончательно уверовал в победу – тем более что Каррено вызвал на корт физиотерапевта и выглядел неготовым к равному сопротивлению. Оказалось, Денис радовался очень рано – испанец полностью перевернул игру. «Не ожидал, особенно после медицинского тайм-аута. В четвертом сете он выглядел почти мертвым, поэтому это стало для меня немного шокирующим», – признался Шаповалов после матча.

Весь смак 5-сетовой рубки Шаповалова и Каррено Бусты – искры так и летели

Андрей Рублев (Россия) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7 (6), 3:6, 6:7 (5)

Теннисных болельщиков из России особенно интересовал первый русский четвертьфинал в истории турнира. Фаворитом виделся Медведев, в прошлом сезоне выигравший у Рублева два матча и не отдавший ни одного сета. Тем не менее Андрей на US Open демонстрировал зрелую игру и сделал то, чего не сумел год назад – гроссмейстерски выбил Маттео Берреттини.

Матч против Медведева Рублев начал очень уверенно. Оба теннисиста держали свою подачу, но по игре чуть лучше смотрелся Андрей, и когда на тай-брейке он повел со счетом 5:1, никто не удивился: это было справедливо. Но нервы теннисиста не выдержали: он пульнул двойную ошибку, распсиховался и упустил три сетбола. Медведев хладнокровно взял сет с самого первого, а Рублев пошел вразнос: швырнул ракетку, потом банан, а еще накричал на тренера Фернандо Висенте и получил от судьи предупреждение за нецензурную брань.

В начале второй партии Андрей психологически не мог отойти от обидно упущенного тай-брейка, не сконцентрировался и в важнейший момент проиграл Даниилу подачу – тот реализовал единственный в матче брейк-пойнт. В третьем сете Рублев выглядел более спокойно, соперники снова брали геймы на своих подачах, а в концовке матча Медведев взял медицинский тайм-аут, чтобы физиотерапевт размял заболевшее плечо. Если бы Рублев стиснул зубы и вытащил тай-брейк, у него был бы шанс на пятисетовик. Но Даниил снова продемонстрировал впечатляющую выдержку и оформил победу над старым другом. И даже отпраздновал, чего не делал уже год.

Рублев вел 5:1 на тай-брейке и имел 3 сетбола, но Медведев все перевернул

Алекс де Минаур (Австралия) – Доминик Тим (Австрия) – 1:6, 2:6, 4:6

Матч, где определялся соперник Медведева по полуфиналу, получился не самым упорным – Тим доминировал над молодым оппонентом и оформил довольно легкую победу в трех сетах чуть более чем за два часа. Совсем безупречным он не был – все же отдал австралийцу две свои подачи.

«Между нами была большая и заметная разница – шесть лет. Думаю, это самое очевидное. Не только в плане опыта, но и атлетизма, физической подготовки», – резюмировал Де Минаур, в целом довольный выступлением на «Шлеме»: домашний Australian Open в январе он пропустил из-за травмы.

Пора оценить форму Тима перед полуфиналом с Медведевым

Женщины

Дженнифер Брэйди (США) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:2

Путинцева стоит в рейтинге выше, но не одолела 41-ю ракетку мира. На этом US Open Брэйди нащупала отличный игровой ритм и за два сета расправилась с очередной соперницей – на турнире она еще не отдала ни партии. Дерзкая Путинцева вела себя на удивление спокойно и потерпела поражение после четырех победных матчей.

Брэйди выбила Путинцеву и впервые вышла в 1/2 «Шлема»

Наоми Осака (Япония) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4

93-я ракетка мира Роджерс сенсационно выбила Петру Квитову, но со следующей соперницей из числа сеяных не справилась. Осака проиграла американке только одну подачу и в полуфинале встретится с другой теннисисткой из США.

Осака вообще никому не дает спуску – как она прибила Роджерс!

Цветана Пиронкова (Болгария) – Серена Уильямс (США) – 6:4, 3:6, 2:6

В третьем матче подряд Серене требуются три сета. В четвертьфинале Пиронкова тоже забрала стартовую партию и выиграла первую же подачу соперницы во втором, но такого Уильямс не стерпела. Американка сделала ответный брейк, стала играть яростно и жестко, посылая мячи в корт с огромной силой. После победы она отдала должное сопернице, которая вернулась в тур после родов.

«Если ты можешь родить ребенка, ты можешь все. Сегодня Цветана это показала. Она играла невероятно. Я едва могла выиграть матч, когда вернулась», – сказала Серена.

Серена уступала сет и брейк, но разрушила сказку Пиронковой

Виктория Азаренко (Беларусь) – Элис Мертенс (Бельгия) – 6:1, 6:0

Несмотря на счет, матч продлился более часа и был неуступчивым – после Мертенс сокрушалась, что цифры получились не по игре. Она действительно спасла пять брейк-пойнтов из 11, а геймы затягивались. Но Азаренко добыла десятую победу подряд, чтобы ворваться в культовое противостояние с Сереной.

Азаренко отдала Мертенс 1 гейм – впереди культовый матч с Сереной

US Open «В этом разница между мной и топами». Рублев – о срыве в 1/4 ЧАС НАЗАД