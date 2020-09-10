Американский теннисист Френсис Тиафо, показавший Даниилу Медведеву средний палец по ходу матча четвертого круга US Open, был оштрафован.
Журналист CNN Рави Убха сообщил, что 22-летнего Тиафо обязали выплатить 4 тысячи долларов за визуальную непристойность. Также за нарушения сразу в двух матчах на 10 тысяч долларов была оштрафована теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева.
US Open
«В этом разница между мной и топами». Рублев – о срыве в 1/4
- Тиафо показал средний палец после эффектной свечи в исполнении соперника.
- После победы над американцем Медведев расправился с Андреем Рублевым и сыграет в полуфинале против Доминика Тима.
US Open
Медведев разбил Рублева и вышел в полуфинал
US Open
💪Медведев смотрится мощнее, чем в 2019-м. Он станет королем харда