Журналист CNN Рави Убха сообщил, что 22-летнего Тиафо обязали выплатить 4 тысячи долларов за визуальную непристойность. Также за нарушения сразу в двух матчах на 10 тысяч долларов была оштрафована теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева.