«Мне очень жаль, что я доставил ей такой стресс, – написал Новак Джокович в инстаграме после дисквалификации за попадание мячом в линейную судью. – Я узнал о ее самочувствии, и организаторы сказали мне, что она в порядке. Я не раскрываю имя из уважения к ее личной жизни». Серб произнес правильные слова, но сделал это слишком поздно – на корте он больше беспокоился о возможном бане, чем о здоровье женщины, которой угодил в горло. Ноле семь минут уговаривал рефери не заканчивать матч и высокомерно указывал, что пострадавшей даже не нужно в больницу. Когда ему все же засчитали поражение, фаворит US Open не взял вину за скандал на себя перед журналистами и уехал с пресс-конференции.

«Он извинился через соцсети, хотя мог сделать это лично, – заметила Катрина Аллен из Stuff. – Это трусливый способ справиться с ситуацией. Новак не умеет просить прощения». Корреспондент BBC Расселл Фуллер также пришел к выводу, что Джокович повел себя недостаточно тактично – неудивительно, что его фанаты принялись травить линейную судью в интернете, и сербу снова пришлось обращаться к общественности через инстаграм. «Извинения Джоковича смотрелись бы гораздо лучше, если бы он принес их лично, – рассуждает Фуллер. – Он восстановится и снова будет побеждать. Остается лишь надеяться, что он проявит больше смирения».

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Вылет с US Open – не первый случай, когда за имиджевым провалом Ноле последовало вымученное извинение. После вспышки коронавируса на организованном сербом выставочном Adria Tour он огрызнулся на критиков за охоту на ведьм и напомнил, что провел турнир с нарушением социальной дистанции и протоколов безопасности из лучших побуждений. Такая аргументация не сработала – медиа уничтожили сильнейшего игрока мира. На Inside Tennis вышла колонка под заголовком «Как такой потрясающий человек может быть настолько глупым?» Джон Макинрой отметил, что Джоку больше подходит роль злодея, хоть он и пытается завоевать любовь теннисного мира.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Спортивный журналист и писатель Джон Вертхейм обратил внимание на разницу между выдержкой Новака на корте и необдуманными поступками в обычной жизни: «Карьера Джоковича складывается вокруг величайшей иронии. Во время матчей он обретает баланс, остается непоколебимым и безупречно выбирает позицию. За пределами корта он проводит большую часть времени в неловких и трудных ситуациях». Великолепная статистика и доминирование в туре (26 побед подряд в 2020-м) стали лишь фоном для импульсивных поступков и противоречивых интервью 33-летнего серба. Его обвинили в высокомерии еще до старта американского мэйджора – тогда Ноле раскритиковал строгие ограничения на US Open, из-за которых не смог привезти в Нью-Йорк всех тренеров и помощников.

«Турнир ввел экстремальные правила, – ругался Джокович. – Мы не сможем посещать Манхэттен, спать придется в отелях в аэропорту, а тесты будут проводить два или три раза в неделю. Нам нельзя приводить с собой в клуб больше одного человека, это немыслимо». В результате Новак нашел компромисс и снял частный дом вместо люкса в гостинице, но даже в этой ситуации не подобрал правильных слов: в интервью он искренне удивился, что другие игроки не последовали его примеру, и даже не подумал об ограниченных финансовых возможностях теннисистов за пределами топ-50. 51-я ракетка мира среди женщин Даниэль Коллинс резюмировала общее отношение участников US Open к жалобам одного из богатейших спортсменов: «Когда у тебя 150 миллионов, легко говорить людям, что делать с деньгами, и раздумывать об отказе от турнира. Большинство игроков не путешествуют со свитой, и нам нужно работать. Было бы мило, если бы лучший теннисист в мире не портил для нас эту возможность». Пока остальные радовались возможности вернуться на корт в любых условиях и принимали ковидные ограничения, Джокович устроил настоящий спектакль. Он мог сразу отказаться от участия в мэйджоре, как Рафа Надаль, но после публичных раздумий и показного недовольства все-таки отправился в Нью-Йорк.

Несмотря на непреодолимое желание нравиться людям, о котором недавно говорил Ник Кирьос, Новака недолюбливают не только болельщики за пределами Сербии, но и другие игроки. У Джоковича складываются прохладные отношения даже с другими представителями элиты – по сравнению с Федерером и Надалем, которые тепло общаются на светских мероприятиях и во время интервью, Ноле держится особняком и обменивается с коллегами-звездами лишь стандартными любезностями. Репутацию Ноле добивают родители, которые резко высказываются против легенд – мать серба назвала Роджера высокомерным после финала Уимблдона-2019, а отец призвал швейцарца поскорее завершить карьеру. Атаки родственников на швейцарского джентльмена еще сильнее отдалили Джоковича от игроков, журналистов и фанатов.

Роджер Федерер и Новак Джокович Фото: Getty Images

На самом деле Новак лишился шансов на любовь и популярность задолго до ковидных скандалов и инцидента с линейной. Например, в 2016-м он высказался против равных призовых для мужчин и женщин и отличился дерзким монологом о месячных: «Я восхищаюсь женщинами за то, чего они добиваются в спорте. Их тела сильно отличаются от мужских, они проходят через много трудностей с гормонами и другими вещами». Конечно, журналисты не обвиняли Джоковича в сексизме напрямую, но его решение не приглашать женщин в новый профсоюз для игроков лишь подтвердило, что серб не вписывается в современные тренды равноправия и толерантности. С тех пор Новак изменил мнение и призвал теннисисток присоединиться к проекту, но как всегда опоздал – в соцсетях сосредоточились на провалах великого серба и забыли о достижениях.

Джокеру не повезло еще и потому, что его принципиальные соперники – прирожденные дипломаты и образцы галантности. Федерер агитировал за объединение ATP и WTA, Энди Маррей большую часть карьеры борется за равенство в спорте. В 2018-м шотландец разнес «Золотой мяч», когда ведущий попросил лучшую футболистку мира Аду Хегерберг исполнить тверк, за год до этого написал для BBC эссе о значении женщин для тенниса и пристыдил мужчин за сексизм в отношении его бывшего тренера Амели Моресмо. Джокович уделяет гендерным проблемам тенниса непозволительно мало внимания для игрока, который мечтает о популярности и уважении.

Новак Джокович и Серена Уильямс Фото: Getty Images

Дополнительным доказательством того, что Джокер не учится на ошибках, стала стенограмма его интервью после четвертьфинала «Ролан Гаррос»-2016 против Томаша Бердыха. После нереализованного брейк-пойнта разъяренный Ноле швырнул ракетку и чудом не попал в линейного судью, но после победы отказался признать вину и проблемы с контролем гнева. «Ребята, вы невероятны, – серб решил, что журналисты провоцируют его неудобным вопросом. – Вы всегда используете такие моменты. Меня не отстранили, так что я не был близок к этому. Все могло быть серьезно, да. А еще на арене O2 мог пойти снег, но не пошел. Это не проблема для меня, я сделал это не в первый раз».

Как выяснилось, и не в последний. Трудно поверить, что спортсмен топ-уровня на пути к величию попадает в неприятности настолько часто. В последнее время Джокович безупречен на корте, но чтобы сравниться с Федерером, ему нужно реже сваливать вину на других, тщательнее продумывать интервью и держать себя в руках. Лучший теннисист мира отчаянно нуждается в новом образе – иначе даже рекорды и титулы не спасут его от презрения и ярлыка злодея.

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