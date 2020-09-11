В женской сетке US Open-2020 определились финалистки: в итоговом матче сыграют японка Наоми Осака и белоруска Виктория Азаренко.

31-летняя Азаренко обыграла Серену Уильямс из США, уступая по ходу матча, который завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу Виктории. Азаренко дважды подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из семи. У Серены – шесть эйсов и три двойные ошибки, трижды она взяла подачу соперницы.

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В третьем сете Уильямс получила травму голеностопа и вызвала на корт физиотерапевта. Он затейпировал ей левую ногу, Серена вернулась на корт и именно после возобновления матча проиграла гейм на собственной подаче. Момент оказался решающим – Азаренко довела встречу до победы.

Второй матч также продлился три сета, и Наоми Осака оказалась сильнее американки Дженнифер Брэйди – 7:6 (1), 3:6, 6:3. Финалистка 2018 года выполнила 9 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырех – этого хватило для победы. Брэйди 10 раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и также реализовала один брейк-пойнт – но из двух возможностей.

Осака и Азаренко должны были сыграть в финале «Мастерса» в Цинциннати перед US Open – японка снялась из-за травмы.

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