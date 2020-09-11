Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение от Виктории Азаренко в полуфинале US Open.

«Я начала очень мощно, а она продолжала бороться. Она перестроилась и играла лучше и лучше. Может, в какой-то момент я переборщила с напором. Само собой, я разочарована. С другой стороны, я сделала все возможное. Мне кажется, в других случаях я была близка к победе и могла сделать все лучше. Было ощущение, что я много отдала. Теперь я собираюсь в Париж на «Ролан Гаррос».

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Во втором и третьем сете я допустила больше ошибок, гораздо больше. Видимо, мало выигрывала на второй подаче, у меня не было подачи. Точнее, подавала я хорошо, но не доминировала, как должна была. К тому же, я сделала несколько ошибок на приеме, когда должна была сыграть лучше. А она начала очень, очень хорошо играть. Доставала мячи, которые обычно не доставала, проводила удары, которые ей обычно не удавались. Она вышла на новый уровень.

Медицинский перерыв – ничего страшного. Я потянулась, когда побежала за мячом. Дело не в голеностопе, а в ахилле. Я его перенапрягла, был довольно неприятный момент. Но это совсем не повлияло на мою игру – только на один розыгрыш», – цитирует 38-летнюю Серену пресс-служба турнира.

Азаренко выиграла со счетом 1:6, 6:3, 6:3 и вышла в первый финал «Шлема» за семь лет.

Именно после выхода на корт физиотерапевта Серена проиграла гейм на своей подаче.

Уильямс снова не выиграет 24-й титул «Большого шлема» и не сравняется с Маргарет Корт.

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