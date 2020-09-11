Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали победительницами US Open-2020 в парном разряде. В титульном матче они переиграли Сю Йи-Фань (Китай) и Николь Меличар (США) – 6:4, 6:4.

Титульный матч продолжался 1 час 19 минут. Вера и Лаура трижды подали навылет при двух двойных ошибках. Они реализовали три брейк-пойнта, лишь раз проиграв свою подачу.