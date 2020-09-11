Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали победительницами US Open-2020 в парном разряде. В титульном матче они переиграли Сю Йи-Фань (Китай) и Николь Меличар (США) – 6:4, 6:4.
Титульный матч продолжался 1 час 19 минут. Вера и Лаура трижды подали навылет при двух двойных ошибках. Они реализовали три брейк-пойнта, лишь раз проиграв свою подачу.
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- Звонарева выиграла третий парный «Шлем» в карьере и первый за 8 лет. Она уже побеждала на Australian Open-2006 и US Open-2012.
- Еще у Веры имеются два титула в миксте US Open-2004 и Уимблдона-2006.
- Зигемунд ранее побеждала только на US Open-2016 в смешанном разряде.
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