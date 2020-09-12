Первая ракетка России Даниил Медведев завершил выступление на US Open – в полуфинале он уступил австрийцу Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:7 (7), 6:7 (5).

24-летний Медведев подавал на сет во второй и третьей партиях, но оба раза не довел дело до победы. Он 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки (одну – на тай-брейке третьего сета) и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Тим сделал два эйса, трижды ошибся на подаче и четыре раза взял подачу соперника – всего было 10 возможностей.

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В конце первого сета Медведев поспорил с судьей на вышке – тот не заметил аут на его подаче, и теннисисты успели разыграть мяч. После проигранного роызгрыша Даниил попросил видеоповтор, но судья не позволил. Даниил прошел на половину соперника, чтобы показать, где приземлился мяч после его подачи – так как это запрещено, тенннисиста оштрафовали за неспортивное поведение. Медведев разразился гневной тирадой в адрес супервайзера.

«US Open – цирк. Мы уже видели, что произошло в четвертом круге. Что я сделал, чтобы получить предупреждение? Простите. Кажется, я кого-то убил, да? Извиняюсь. Мои искренние извинения за то, что я пошел на его половину. О боже», – выдал он.

«Разочарован, – написал Даниил после матча. – Вел с брейком в двух сетах. Но надо отдать должное Доми. Спасибо US Open за эти три недели, увидимся в следующем году. Надеюсь, с шумной толпой, которая меня обожает. Я вернусь».

Тим в финале сыграет с Александром Зверевым, который сделал камбэк в матче с Пабло Каррено Бустой – 3:6, 2:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Следущий турнир – Медведева – грунтовый ATP 500 в Гамбурге, который стартует 21 сентября.

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