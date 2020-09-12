Мюнхенская «Бавария» поздравила немецкого теннисиста Александра Зверева с выходом в финал US Open.
«Вот это камбэк! Поздравляем с первым в карьере выходом в финал турнира «Большого шлема». Теперь сделай это!» – говорится в сообщении «Баварии» в твиттере.
US Open
Зверев дожал Чорича и вышел в полуфинал на втором мэйджоре подряд
- 23-летний Зверев отыгрался в полуфинальном матче с Пабло Каррено Бустой со счета 0-2 по партиям. Игра завершилась со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.
- В финале Александр сыграет с Домиником Тимом из Австрии, который одолел Даниила Медведева.
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